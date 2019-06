Venció 3-2 a La Josefa y aprovechó el empate de San Luis con Campana FC. En la División B, Amigos de Zárate volvió a quedar como único líder.

El pasado domingo se disputó la octava fecha del Torneo 2019 de la Liga de Fútbol de Veteranos de Campana. Y dejó novedades en los más alto de los dos campeonatos. En la División A, Juventud Unida venció 3-2 a La Josefa y aprovechó el empate de San Luis ante Campana FC para alcanzarlo en la cima de las posiciones con 18 puntos cada uno.

En tanto, en la División B, Amigos de Zárate superó 2-0 a Mega Juniors y aprovechó la derrota de Norte FC a manos de Titi y Amigos para quedar como único líder.

El resumen de lo acontecido en la octava fecha, con resultados, goleadores y posiciones es el siguiente:

DIVISIÓN A

-Campana FC 0 – San Luis 0.

-CASLA 1 – 9 de Julio 1. Goles: Jorge Gómez (CASLA); Walter Medina (9dJ).

-Las Praderas 3 – Deportivo San Felipe 0. Goles: Ariel Araujo, Roberto Ferreira y Antonio Rodríguez (LP).

-El Regreso 3 – Amigos de Raúl 2. Goles: Marcos Arévalo, Raúl Silvero y Juan Vallejos (ER); Luis Costella -2- (AdR).

-Juventud Unida 3 – La Josefa 2. Goles: Luis Acosta, Miguel Álvarez y David Filippa (JU); Gustavo Godoy y Javier Galeano (LJ).

-El Defe 2 – Naranja 1. Goles: Hernán Delfín -2- (DEFE); Gabriel Smith (NAR).

-Los Pumas 0 – El Pino 0.

-Lechuga FC 0 – Las Campanas 0.

-Interzonal: La Esperanza 2 – Unión Entre Ríos 0. Goles: Fabián Gamboa y Roberto González (LE).

POSICIONES: 1) San Luis y Juventud Unida, 18 puntos; 3) 9 de Julio, 17 puntos; 4) Las Praderas y El Pino, 16 puntos; 6) Las Campanas y Lechuga FC, 13 goles; 8) Campana FC, 12 puntos; 9) La Josefa, Los Pumas y CASLA, 8 puntos; 12) Naranja y La Esperanza, 7 puntos; 14) Amigos de Raúl y El Regreso, 6 puntos; 16) El Defe, 5 puntos; 17) Deportivo San Felipe, 4 puntos.

DIVISIÓN B

-Tavella 1 – Estación Las Palmas 0. Gol: Claudio Martínez (TAV).

-Albizola 2 – Patronato 0. Goles: Ramón Morgaña y Juan Núñez (ALB).

-Puerto Nuevo 2 – Los Leones 1. Goles: Daniel Hornus -2- (PN); José Ferrari (LEO).

-Atlético El 70 2 – San Cayetano 0. Goles: Hernán Blanco y Javier González (El70).

-Titi y Amigos 1 – Norte FC 0. Goles: Paulino Miño (TyA).

-Amigos de Zárate 2 – Mega Juniors 0. Goles: Sergio Rosales y César Senar (AdZ).

-Atlético La Josefa 2 – Los Amigos 0. Goles: Rafael Ocampo -2- (ALJ).

-Sporting Pioneros 0 – Kilmes FC 0.

POSICIONES: 1) Amigos de Zárate, 19 puntos; 2) Norte FC, 16 puntos; 3) Kilmes FC y Puerto Nuevo, 15 puntos; 5) Albizola FC, 14 puntos; 6) Titi y Amigos, 11 puntos; 7) Tavella, Deportivo San Cayetano, Mega Juniors y Estación Las Palmas, 10 puntos; 11) Atlético El 70 y Unión Entre Ríos, 9 puntos; 13) Patronato, 7 puntos; 14) Sporting Pioneros, Leones Azules, Los Amigos y Atlético La Josefa, 5 puntos.

PRÓXIMA FECHA

La novena fecha del Torneo se disputará hoy domingo con actividad en cuatro canchas diferentes:

-En cancha de Atlético El 70 juegan: Amigos de Raúl vs La Josefa (10.00), Atlético El 70 vs Patronato (11.15), Sporting Pioneros vs Los Amigos (12.30), El Defe vs La Esperanza (13.45) y Deportivo San Felipe vs 9 de Julio (15.00).

-En cancha del CASLA se medirán: Norte FC vs San Cayetano (10.00), CASLA vs San Luis (11.15), Atlético La Josefa vs Mega Juniors (12.30) y Kilmes vs Tavella (13.45).

-En cancha de El Pino se enfrentarán: Puerto Nuevo vs Estación Las Palmas (10.00), Amigos de Zárate vs Unión Entre Ríos (11.15), Las Campanas vs Naranja (12.30) y El Pino vs Campana FC (13.45).

-En cancha de Santa Lucía juegan: El Regreso vs Titi y Amigos (10.00), Juventud Unida vs Las Praderas (11.15), Albizola vs Leones Azules (12.30) y Los Pumas vs Lechuga (13.45).