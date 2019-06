La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/jun/2019 Breves: Fútbol







FINAL: BOCA VS TIGRE En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Boca Juniors y Tigre definirán hoy al primer campeón de la Copa de la Superliga. El encuentro comenzará a las 18.45 horas y será arbitrado por Néstor Pitana. En caso de empate habrá un alargue de 30 minutos y de persistir la igualdad, el ganador se determinará por tiros penales. SELECCIÓN: DOS DE MESSI Con dos goles de Lionel Messi y tantos de Sergio Agüero, Paulo Dybala y Rodrigo De Paul, la Selección Argentina goleó ayer 5-0 a Newells en un amistoso de preparación de cara a la Copa América 2019. La formación inicial que dispuso Lionel Scaloni para este ensayo fue con Agustín Marchesín; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Guido Rodríguez; Ángel Di María, Sergio Agüero y Lionel Messi. ESPERAN POR PALACIOS La Selección Argentina inició el trámite para ser habilitada a elegir un jugador de reemplazo a raíz del desgarro que sufrió Exequiel Palacios en la final de la Recopa Sudamericana frente a Atletico Paranaense. Las principales alternativas para suplantar al mediocampista de River en la lista de 23 para la Copa América 2019 son Manuel Lanzini, Erik Lamela e Ignacio Fernández. LIVERPOOL CAMPEÓN Con un gol de Mohamed Salah, de penal a los 2 minutos, y otro de Divock Origi a los 42 del ST, el Liverpool de Inglaterra se coronó campeón de la Champions League tras derrotar 2-0 al Tottenham dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, quien mantuvo en el banco a sus compatriotas Paulo Gazzaniga, Juan Foyth y Erik Lamela. EMPATE EN SANTIAGO En el partido de ida de la final del Reducido de la Primera B Nacional, Central Córdoba de Santiago del Estero igualó 1-1 como local frente a Sarmiento de Junín. Javier Rossi abrió el marcador para el Ferroviario y Nicolás Miracco empató para el Verde. La revancha se jugará en Junín, donde se definirá el ascenso a la Superliga. PASÓ SAN TELMO San Telmo se clasificó finalista del Reducido de la Primera B Metropolitana al igualar 1-1 ayer como local frente a Colegiales, al que había superado 1-0 en el partido de ida disputado en Munro. La otra semifinal se definirá mañana lunes: Acassuso recibe a All Boys después de haber empatado 1-1 en la ida. PRIMERA C Hoy comenzarán las semifinales del Reducido por el ascenso a la Primera B Metropolitana: Villa San Carlos recibirá a Dock Sud, mientras que Excursionistas jugará en el Bajo Belgrano ante Deportivo Laferrere. Ambos encuentros comenzarán a las 15.00. LINIERS Y REAL PILAR Ayer se definieron los finalistas del Reducido de la Primera D. Liniers selló su boleto tras igualar sin goles como local ante Centro Español, tras haber ganado 2-0 en la ida como visitante. Mientras que Real Pilar superó 3-1 en los penales a Argentino de Rosario en una serie en que ambos encuentros terminaron 0-0 en los 90 minutos.

Breves: Fútbol

