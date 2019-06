Rincón Tuerca

TURISMO NACIONAL: La categoría más federal está desarrollando este fin de semana otra carrera de su campeonato con sus dos clases y otro parque importante de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa AC TC Media desde el autódromo de Concordia. ENCAMINADO: Todo indica que los trabajos en el auto están bien encaminados y cada vez se está mas cerca de sumarse a la clase 850 cc con el Fitito que Gastón Gasperini puede llegar a utilizar antes de fin de año. LOGRO: Como ya lo adelantamos en esta sección para tal logro cuentan con la ayuda de Víctor Gonzalez que colabora con el armado de este auto para Gasperini ante la experiencia del Topo a la hora de trabajar en el armado de este producto. TERMINADO: Juan Santillán ya tiene casi terminado su vehículo para comenzar a transitar con el mismo en circuito de tierra entre barrancos, montañas y cruce de ríos donde se trabaja para arrancar en el campeonato provincial. KART PLUS: Esta especialidad del karting va por otra fecha del campeonato este fin de semana en el kartódromo de Zárate donde desde las 10 hs arrancan con su propuesta. PRUEBAS: Las que vienen realizando con su karting y de cara a la próxima carrera donde Ignacio Lopez viene liderando el campeonato en la Clase Juniors de la categoría Prokart con la motorización de su padre Marcelo que también trabaja en el chasis. DESTINOS: Los dirigentes que rigen los destinos de las categorías que fiscalizan a Fedenor confirmaron que el próximo fin de semana se presentan una vez mas este año en el autódromo de Arrecifes. ENCONTRAR: Luego de recorrer el trazado de Baradero por parte de quienes están evaluando recuperar el kartódromo de dicho predio se encontraron con un circuito de un trazado hermoso pero un gran deterioro en su piso que demanda un trabajo costoso y será muy importante las obras a realizar. TOPE RACE: La categoría encara este fin de semana otra carrera del campeonato donde televisa Canal 13 a través del programa "Carburando" desde las 10.30 hs en el autódromo de Termas de Rio Hondo. TERCERO: Ese fue el puesto que logró Sebastián Signore representante de Campana en la Clase Tres del Turismo Zonal Pista en el autódromo capitalino con la atención total del auto por parte de Dante Tamburrini. TRABAJO: Se trabajó en el auto de Silvestre Gallo para llegar bien a la carrera de Arrecifes en la calle 850 de la mano de Diego Fangio en un trabajo para ser lo competitivo que exige la categoría. MOSTRAR: El recorrido operador técnico de programa de radio Mariano Luis Quiroga se mostró como hincha de la marca del Ford y sigue muy de cerca el Turismo Carretera y se pone contento cuando el óvalo se adueña de una competencia. CONSEJERO: Todo fue muy de repente pero Marcos Acuña futuro piloto de karting se muestra muy entusiamado con esta posibilidad y tiene como consejero a su amigo Leonardo Dominguez que ya le explicó como se maneja este tipo de vehículo. Es verdad aunque Ud. no lo crea. PRESTAR: Cuando comience a girar Marquitos tendrá todo los conocimientos de Leonardo para saber por donde ir en plena prueba y también le hizo saber que en esta enseñanza está incluído que le debe prestar el karting para girar la foquita. El ingenio popular nunca descansa. INTERCAMBIOS: Fue en una cena de amigos donde German Henze pidió correr en karting a su compañero de mesa Ignacio Lopez lo que provocó que este también gire en la moto en el circuito en un intercambio muy deportivo. Lo curioso que después de debatir un rato finalmente no se pusieron de acuerdo porque uno de los dos no se animó a tal emprendimiento. TOP RACE SENIORS: Nueva presentación de la categoría este fin de semana con su habitual parque de autos donde televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa "Carburando" desde el autódromo de Terma de Río Hondo. REBELDE: Luego de una recuperación tras una gripe rebelde vuelve a la actividad Fernando Moreno al mundo de las picadas con su Fiat al escenario de San Pedro. CONTAR: En nota televisiva en el programa Motosport pusieron al aire un reportaje extenso con Mauricio Gomez donde contó su participación en los últimos siete Dakar y se prepara para viajar a Arabia donde explicó como se desempeña en motocross y poder mantenerse en el mayor alto nivel. FORMULA CINCO METROPOLITANA: Visitan el autódromo de La Plata este fin de semana en el autódromo capitalino para desarrollar otra carrera del campeonato. EXITOSO: Resultó exitoso el encuentro realizado por el club Amigos Ford Campana en la vecina ciudad de Escobar a beneficio de una niña que atraviesa un momento difícil y tuvo una repercusión muy importante para la alegría de los organizadores. PROPUESTA: Otra interesante propuesta gastronómica en el Club Arsenal donde los comenzales tuercas pasaron una velada a toda capacidad de este tema donde el equipo entre cocineros, mozas y conserje le dieron un toque bárbaro a la velada de la mano de Gustavo Ulsich el jefe. SUSPENDER: Las razones climáticas y el no tener un parque acorde de motos hace que se vuelva a suspender otra vez mas una fecha de la categoría Enduro que deja sin posibilidad de avanzar en el campeonato. NERVIOSO: Esto tiene muy nervioso al jefe de equipo Simón Moyano que no puede viajar y correr con su piloto en la alta competencia donde nuestro personaje disfruta además todo el folklore que provoca una carrera de estas características. Mirá vos!! VICTORIA: El arranque para la Clase Tres del Turismo Zonal Pista de su campeonato en el autódromo capitalino le permitió al campanense Daniel Vidal ganar la carrera con una victoria que lo puso en la cima del certámen con la atención total del auto por parte de Dante Tamburrini. CONTINUAR: Esto puede ser el disparador para que Vidal continúe en la categoría cuando estuvo evaluando cambiar y buscar nuevos horizontes ante la falta de autos que no estuvieron en la carrera suspendida. COMODIDAD: La idea era estar en esta competencia de la categoría Alma pero no llegaron con los trabajos en el Fiat Uno de la Clase Tres y el reresentante de Lima cree que para la siguiente llegan con mayor comodidad y Gastón Brown entiende que será lo mejor para llegar de la forma que exige la Clase. SUEÑO: Walter Napbercg el popular "Canapa" está armando un Fiat 128 para las picadas pero los trabajos van lentos pero espera en algún momento concretar su sueño de correr en esta especialidad. HERRAMIENTAS: Continuando con Canapa el personaje comentó que su señora Alejandra no solo le ceba mate cuando separa algún motor en su casa también toma las herramientas y trabaja a la par de su marido. Esa es su mujer!! NIETA: Semana muy especial para Rubén Fernandez que viene de correr en el TC Regional con su hijo Gastón como invitado y si algo le faltaba llegó Milena su nieta número siete a la familia donde el abuelo se mostró emocionado. MOTOCROSS: En el circuito "Al Límite" en la vecina ciudad de Zárate nueva fecha del campeonato provincial de motocross este fin de semana con otro parque de motos. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. TOPE RACE SERIES: En el autódromo de Termas de Rio Hondo la categoría llega este fin de semana para llevar adelante otra carrera del campeonato donde desde las 10.30 hs televisa Canal Trece a través del programa "Carburando". INTENTAR: Valentino Lacognata intentará este domingo continuar en la punta del certámen en la carrera de motocross que se está desarrollando en la vecina ciudad de Zárate en el circuito Al Límite. CONTENTO: Sin duda que con la motorización de Matías Guillen está atravesando su mejor momento en el automovilismo donde viene de ganar un campeonato y ahora este año lidera el actual certámen lo que lo tiene contento a Emilio Gobetto en el TC Regional. COLABORAR: Marcelo Gomez ex piloto de Alma está en este presente colaborando con el equipo de Damián Toledo que viene en un año altamente positivo en la Clase TC 1600 de Alma donde "Huesito" se lo ve motivado y con ganas de seguir en la alta competencia. PREOCUPADO: Debido a las bajas temperaturas el piloto decidió armarse de una casa rodante para ir a las carreras basado que su familia que lo acompaña no debe padecer estas cuestiones climáticas y por esto Gonzalo Conti ya está mas preocupado en esto que en el auto de carrera. LOGICA: En realidad el tenía arreglado este tema del frío con el aval de un amigo que le hacía el aguante poniendo su camioneta y llevando la casa rodante pero hubo algo en que no reparó que el indicado era el Tano Zarantonello que por lógica nunca apareció y Don Conti lo padeció en el autódromo. De no creer!! ALMA: La categoría visita el autódromo capitalino por otra carrera del campeonato en este fin de semana con todas sus clases donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. TERMINAR: Resultó interesante observar el auto restaurado el Unic 1905 por parte de Juan Carlos Rizzo que le llevó once años poder terminar el mismo que se presentí en la fiesta del automóvil internacional en las puertas del Museo Manuel Iglesias. PRESUPUESTO: El no concurrir a las carreras de la categoría por parte de Roman Risso a correr en Karting en Kart Plus tiene como epicentro la falta de presupuesto para estar en la alta competencia. Por el momento todo está guardado en su taller con la intención de producirse un cambio y poder retomar la actividad. RECORRER: En el encuentro de autos de nivel internacional en las puertas del Museo Manuel Iglesias se lo pudo ver al ex piloto Mariano Giozzi recorrer la galería de vehículos donde impresionó el conocimiento de los mismos a la hora de expresarse. Mirá vos! CONOCIMIENTOS: Otro que mostró sus conocimientos en dicho evento fue Leandro Bijarra que daba gusto observarlo como desarrollaba las explicaciones de cada auto que visitó con un léxico acorde para tal tema. Lo tenían al pelado?! SERA CIERTO?: Que el piloto puede cambiar de clase en la categoría de karting para no competir con sus compañeros y tener a su entender mayor atención de su motorista.

Rincón Tuerca

