Breves: Polideportivas

La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/jun/2019







JAGUARES CLASIFICADOS A dos partidos de finalizar la fase regular del Super Rugby 2019, los Jaguares ya aseguraron su clasificación a los Cuartos de Final, repitiendo lo logrado el año pasado. La franquicia argentina selló este objetivo al vencer ayer a Reds de Brisbane por 34 a 23 como visitante con tries de Santiago Carreras (2), Bautista Ezcurra, Julián Montoya y Marcos Kremer, además de tres conversiones y un penal de Joaquín Díaz Bonilla, en un partido en el que presentó nueve cambios en la alineación titular. De esta manera, los dirigidos por Gonzalo Quesada regresan invictos de Australia y siguen en lo más alto de la Conferencia Sudafricana. Incluso, si logran sumar cinco puntos en sus dos últimos compromisos (Sharks y Sunwolves, ambos como locales) se asegurarán esa primera posición y, así, la localía para el partido de Cuartos de Final. TRES EN OCTAVOS Juan Martín Del Potro barrió ayer 6-4, 6-4 y 6-0 al australiano Jordan Thompson y sigue avanzando en Roland Garros. De esta manera, además, elevó a tres la presencia de argentinos en los Octavos de Final de este Grand Slam que se juega sobre polvo de ladrillo. El próximo rival del tandilense, por el pase a Cuartos de Final, será el ruso Karen Khachanov, que ayer despachó al eslovaco Martin Klizan por 6-1, 6-4 y 6-3. Compromisos más difíciles tendrán hoy Juan Ignacio Londero y Leonardo Mayer, los otros dos compatriotas en Octavos de Final: el cordobés se medirá frente al español Rafael Nadal, mientras que al correntino le toca enfrentar al suizo Roger Federer. También hoy jugarán: Stefanos Tsitsipas vs Stanislas Wawrinka y Kei Nishikori vs Benoit Paire. DEBUT TRIUNFAL La Selección Argentina de Vóley debutó con un sólido triunfo en la Voley National League al derrotar 3-0 a Portugal. El encuentro se disputó en el Aconcagua Arena de Mendoza y se cerró con parciales de 25-17, 25-21 y 25-21 a favor del combinado nacional que ahora dirige Marcelo Méndez (sucesor de Julio Velasco). Anoche, al cierre de esta edición, Argentina se medía frente a Bulgaria, nuevamente en Mendoza. GIROLAMI AL FRENTE Ayer fue otro sábado redondo para Franco Girolami en esta temporada de Top Race: luego de ser el más veloz la clasificación pasada en San Juan, el campeón de la categoría también se quedó con la pole en Termas de Río Hondo. Girolami fue el más rápido en el último corte tras cronometrar 1m52s006. Como escolta culminó Agustín Canapino (a 0.030) y tercero se ubicó Mariano Altuna (a 0.322). El top five lo completaron Matías Rossi y Lucas Guerra. La actividad para el Top Race en Termas de Río Hondo seguirá hoy a las 10.15, cuando se ponga en marcha la prueba de tanques llenos. Luego, a las 12, comenzará la final. POR LA SEMIFINAL Esta noche, desde las 22 horas, San Lorenzo de Almagro visitará a Boca Juniors por el tercer juego de la serie de Cuartos de Final de la Liga Nacional de Básquet con la posibilidad de sellar su clasificación a las semifinales. Es que el Ciclón comanda el duelo 2-0, después de vencer con comodidad al Xeneize en el segundo partido por 94 a 67. También hoy, pero desde las 20 horas, Ferro Carril Oeste recibirá a Comunicaciones de Mercedes para el tercer encuentro de una serie que está 1-1 después de los primeros dos cotejos disputados en Corrientes.

