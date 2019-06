Ayer se conoció a la ganadora del concurso de arte digital y fotografía "Mi Ciudad + Nueva York": Oriana Magalí Di Yorio, quién pasará una semana en la ciudad que nunca duerme conociendo los museos y galerías más famosos del mundo. También se entregaron dos menciones especiales. Un prestigioso jurado estuvo a cargo de la selección de las obras premiadas. Campana, 3 de junio de 2019. Con la exhibición de las 18 obras finalistas y una premiación de la que participaron tres prestigiosos jurados y gran parte de la comunidad educativa de la Escuela de Arte "Ricardo Carpani" de Campana, este lunes se conoció a la artista ganadora del concurso de arte digital y fotografía "Mi Ciudad + Nueva York" organizado por Fundación PROA y United Airlines con el auspicio de Tenaris. Oriana Magalí Di Yorio, gracias a su obra "Cultura y Modernidad", es la estudiante de la institución que recibió la beca de inmersión cultural en Nueva York, donde tendrá la posibilidad de recorrer algunos de los museos y galerías de arte más importantes del mundo. "Quise plasmar a Zárate, con el puente Brazo Largo y el tango, con la arquitectura y el arte pop de Nueva York. Resultó una obra surrealista", compartió Di Yorio. Por su parte, Gastón Iglina, autor de "Paralelas", y Analía Oliver, por su obra "Tejiendo Ciudades", se llevaron la Primera y Segunda Mención Especial, respectivamente. No solo ello, durante la premiación se confirmó que todos los estudiantes que participaron serán reconocidos con un premio especial. "Este concurso también se llevó a cabo en San Nicolás y Neuquén, pero nosotros queríamos que fuese Campana la ciudad que más obras presentase. Y de los 91 proyectos recepcionados, 44 fueron hechos por alumnos de la Escuela de Arte", destacó Luis Grieco, gerente de Relaciones de la Comunidad de Tenaris, quien celebró "retomar el vínculo" que tradicionalmente unió a la entidad educativa y a la empresa. Gastón Solari, representantes de Fundación PROA, aseguró que el concurso sobrepasó las expectativas y ponderó el nivel y diversidad de las obras. "Ha sido un mérito enorme de los alumnos haber participado y propuesto sus trabajos. Y verlos en está hermosa exhibición organizada por la escuela es el broche de oro", expresó. Por su parte, la directora de la Escuela de Arte "Ricardo Carpani", Virginia Papalardo, señaló que el concurso permitió concretar los objetivos "de difundir la creatividad de los alumnos y contribuir a la experimentación del arte digital". Añadió que solo falta concretar un tercero: el viaje de la ganadora a Nueva York, su capacitación intensiva y, a su retorno, el reto de compartir esa experiencia con sus compañeros. La inmersión cultura tendrá lugar en la segunda semana de agosto y consistirá en un recorrido por los museos y espacios de arte más emblemáticos y vanguardistas de "la ciudad que nunca duerme", desde el Metropolitan Museum con su colección de arte milenario, hasta el New Museum dedicado principalmente al cruce del arte con las nuevas tecnologías, pasando por The Shed, un espacio cultural monumental inaugurado en abril de este año. El jurado encargado de seleccionar a la obra ganadora y las dos menciones especiales estuvo compuesto por el reconocido fotógrafo y referente del pop latino, Marcos López; el profesor y curador de arte de reconocimiento internacional Rodrigo Alonso; y la responsable de la investigación artística y asistencia curatorial de Fundación PROA, Manuela Otero. "El nivel de las obras nos pareció muy bueno. Por suerte, los jurados coincidimos con las tres premiadas, de las cuales una nos pareció un poquito mejor, pero siempre hay que aclarar que lo mejor tiene elementos de subjetividad", recordó López. En ese sentido, Alonso instó a los participantes a continuar presentando esas y nuevas obras en diferentes competencias. "El presentarse a concursos es parte del trabajo diario del artista. A veces gana, a veces pierde, a veces lo seleccionan y otras veces no, en un concurso la obra no califica y en el siguiente gana el primer premio. El arte es constancia", explicó.

Oriana Magalí Di Yorio (centro) fue la ganadora y becada por su obra "Cultura y Modernidad", Gastón Iglina y Analía Oliver recibieron primera y segunda mención especial del jurado.





Oriana Magalí Di Yorio, estudiante que recibió la beca de inmersión cultural en Nueva York junto a la directora de la Escuela de Arte, Virginia Papalardo; detras a la obra ganadora "Cultura y Modernidad".





el concurso de arte digital y fotografía "Mi Ciudad + Nueva York" organizado por Fundación PROA y United Airlines con el auspicio de Tenaris.





"De los 91 proyectos recepcionados, 44 fueron hechos por alumnos de la Escuela de Arte" destacó Luis Grieco, gerente de Relaciones de la Comunidad de Tenaris



Tenaris y Fundación PROA:

Premiaron la creatividad de los alumnos de la Escuela de Arte de Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: