¡Dall´Alpi a Sicilia!

La colectividad italiana local conmemoró un nuevo aniversario de la República Italiana y también del Día del Inmigrante Italiano. Rosaria Di Lallo, vecina de Campana, celebró sus 70 años en la Argentina.

Ayer, 3 de junio, la colectividad italiana encabezada por la Asociación Dante Alighieri, conmemoró un nuevo Día del Inmigrante Italiano, fecha instituida en honor al natalicio de Manuel Belgrano, dado que su padre, Doménico Belgrano había nacido en Oneglia, Liguria. También se conmemoró un nuevo aniversario de la República Italiana, que tuvo lugar el 2 de junio.

Julieta Bolis ofició de maestra de ceremonias, y fue acompañada por todos los abanderados y escoltas de la Unidad Académica Dante Alighieri, y autoridades entidad educativa y de la Asociación Dante Alighieri, además de la Secretaria de Gabinete Mariela Schvartz, y un nutrido grupo de italianos y descendientes que viven en nuestra ciudad.

"Hoy tenemos una doble celebración. Ayer fue el 2 de junio, la fiesta de la República Italiana. El 2 de junio de 1946, el pueblo italiano tiene la posibilidad de decir cómo continuar su vida después de una guerra muy dura. Así que, a través de un referéndum, pudieron elegir entre seguir con monarquía, o iniciar su nueva vida como república" señaló Bolis a los presentes, y comentó que la constitución italiana se sancionó un año y medio después del referéndum.

"El primer artículo de su constitución es interesante porque dice que Italia es una República Democrática fundada en el trabajo, entre otros valores… el trabajo, el esfuerzo y las ansias de libertad. Y hoy, también, es un día especial porque es el Día del Inmigrante Italiano, que celebramos desde 1995 a partir de una iniciativa del Congreso argentino (…) Campana tiene mucho que ver con eso, porque cuenta con una gran comunidad de italianos y descendientes de italianos, pero sobre todos de italianos que trabajaron para hacer y forjar lo que es hoy esta ciudad".

En la oportunidad, también hicieron uso de la palabra alumnos de la Unidad Académica, y se cantaron los himnos de Argentina y de Italia. Todo cerró con una coreografía de Hernán Casanova y su ballet basada en danza tradicional italiana.

70 AÑOS

Ya sobre el final del acto, Enzo Di Lallo pidió la palabra para anunciar que un 3 de junio, pero hace 70 años, llegó desde Italia a la Argentina su hermana mayor, Rosaria Di Lallo, para quien solicitó un aplauso. "El 3 de junio de 1949, arribé al puerto de Buenos Aires. Mi papá nos estaba esperando a mi mamá, a mi hermano y a mí".

Rosaria tenía 5 años cuando pisó nuestro suelo. "Siempre soy una agradecida a la Argentina y a Campana. Aquí me casé, dos hijas y cuatro nietos… mis hermanos, estoy contenta. Trabajé toda la vida de modista y ahora, hace tres años que no hago nada y disfruto: en septiembre me voy a Italia con mi marido a pasear", señaló emocionada a La Auténtica Defensa.





La Secretaria de Gabinete, Mariela Schvartz, y Giuliana Rho, Presidenta de la Asociación Dante Alighieri de Campana.





El broche de oro fueron Enzo y Rosaria Di Lallo, quien recibió un aplauso por haber llegado a la Argentina, también un 3 de junio, pero de 1949.





Los abanderados de la Unidad Académica Dante Alighieri y vecinos de la comunidad italiana

EN EL ADN DE CAMPANA

Gracias al dedicado trabajo de Miguel Ángel Marinetto, una historia cobró un poco más de luz para las futuras generaciones. Más de una docena de tradicionales familias campanenses tienen sus raíces en Colobraro, un pueblito al sur de Italia. Hablamos de los Gulfo (Golfo originalmente), Altieri, Rímoli, Lucarelli, Bloise, La Canna, Curzio, Fortunato, Ciancio, Donadio, Gagliar-di, Mazzei, Modarelli, Machiarello, Mársico, La Gioia, Caivano, entre otros, llegaron a nuestra ciudad con un mismo y único origen: Colobraro, el pueblito del que Marinetto escuchaba hablar a su abuela cuando era un niño.

Incluso, de ese pequeño pueblo del sur de Italia (hoy cuenta con apenas 1500 habitantes) son los Barletta, familia que le dio un intendente a Campana entre 1953 y 1956. ¿Cuántas otras familias de Colobraro hoy siguen en la ciudad? ¿Cuántas más hubo y emigraron luego de la masiva diáspora generada por cierre del frigorífico, o por simple y natural goteo? Posiblemente ya nunca se sepa con precisión. Pero gracias a ese llamado interior de Miguel Ángel, hoy tenemos la certeza de que en durante una ventana de tiempo que transcurrió aproximadamente entre 1895 y 1920, Campana fue un pequeño Colobraro. Y aún hoy lo sigue siendo. La historia de Colobraro, libro traducido y editado al castellano por Marinetto, puede consultarse en la biblioteca municipal.



Marinetto le entregó a Abella dos ejemplares para la Biblioteca Municipal en marzo de 2018.

LA SEGUNDA AVANZADA

Luego del cierre del frigorífico Anglo y la natural diáspora que redujo la población de Campana, muchos coinciden que nuestra ciudad tuvo una segunda fundación, al señalar la estatura del impacto que tuvo la llegada de Dalmine Safta, hoy TenarisSiderca a nuestra ciudad.

Guiados por Agustín Rocca, quien descansa en nuestro cementerio, aquellos pioneros italianos lograron fabricar el primer tubo de acero sin costura de Sudamérica un 24 de agosto de 1954, y el 16 de septiembre de ese año se inauguró oficialmente la planta.

En 1958 Dalmine Safta comenzaba a cotizar en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, y en 1962 se pone en marcha la acería Siderca, dejando así de depender de las barras de acero del extranjero para laminar tubos. Ambas sociedades se fusionarían 2 años más tarde.

En 1976, se arranca la Reducción Directa de mineral de hierro, y así, desde entonces Dalmine Siderca se transforma en una planta totalmente integrada, donde ingresa mineral de hierro, y salen tubos de acero terminados.

Luego, los dos laminadores continuos y diferentes procesos sumaron tecnología al gigante campanense que, a fines de los 90, ya liderado por Paolo Rocca, creó primero la alianza DST (Dálmine, Siderca y Tamsa), que daría paso, luego, a lo que hoy conocemos por Tenaris.