Incendio en un predio sobre Ruta 6

Fue ayer a primera hora de la noche, en un monte lindero al barrio Ebenezer. Una Trafic sospechosa. El alerta se recibió pasadas las 20:30 y cuando llegaron los Bomberos Voluntarios al lugar, estaba prácticamente extinguido. Se trata de un monte con árboles, en su mayoría eucaliptus, en las cercanías del barrio Ebenezer, sobre Ruta 6. El alerta lo había dado un vecino sin identificarse, pero mencionó que al inicio del incendio se encontraban entre 6 y 8 personas, "en actitud atípica" quienes serían responsables. Al tiempo que Bomberos ya se dirigía hacia el lugar, personal policial no encontró a nadie, pero al llegar se pudo visualizar a una Trafic que se retiraba velozmente con rumbo desconocido. Así, se sospecha que las personas responsables se evadieron a bordo del mencionado utilitario, dejando detrás de sí el siniestro que, si bien no pasó a mayores, se extendió sobre decenas de metros cuadrados atacando, inclusive, a varios ejemplares en pie. Por tal razón, también participó del operativo personal de Medio Ambiente de la Municipalidad de Campana, tal como lo indica el protocolo.

Por las características del incendio, en un sector describiendo un semicírculo, no se descarta un rito Umbanda.





No pasó a mayores, pero el incendio se extendió sobre decenas de metros cuadrados atacando, inclusive, a varios ejemplares en pie.

#Dato incendio de arboleda detrás del Cámping Petrolero y lateral del barrio privado Ebenezer. Presuntamente intencional, ocasionado por un grupo de 6 a 8 individuos que fugan en una Traffic, móviles de CP ?? patrullaron la zona. Bomberos ?? móvil 31 a cargo de Oscar Valdez pic.twitter.com/WOrP2nFFWE — Daniel Trila (@dantrila) 4 de junio de 2019

