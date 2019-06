La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/jun/2019 Nueva marcha por el #NiUnaMenos en la ciudad







Participaron decenas de mujeres, en especial jóvenes, que enarbolaron el repudio a la violencia machista, la legalización del aborto y, al menos una parte, la separación de la Iglesia del Estado. Decenas de vecinas de la ciudad salieron este 3 de junio a denunciar la violencia machista y las desigualdades de género, en lo que significó la cuarta marcha local del colectivo "Ni Una Menos". Mujeres de todas las edades, aunque las jóvenes fueron gran mayoría, marcharon alrededor de la plaza Eduardo Costa enarbolando distintas consignas alusivas a la fecha. En la Plazoleta de las Naciones, desplegaron los nombres de femeneidades asesinadas por su condición. Diferentes agrupaciones políticas y feministas leyeron discursos. Y hubo también espacio para las expresiones artísticas. "Esta es la cuarta vez que nos juntamos. Iniciamos porque nos movilizó la cuestión social de lo que representa el Ni Una Menos, pero a partir de eso nos organizamos políticamente", señaló Dana Carrara, de la agrupación Matria y referente de la juventud del Partido Justicialista de Campana, en diálogo con La Auténtica Defensa. Destacó asimismo cómo las diversas colectivas trabajan mancomunadamente en la planificación de esa y otras marchas, porque "si bien hay un montón de diferencias partidarias, el feminismo es más amplio y nos abarca a todas". "Es importante visibilizar la lucha feminista en Campana, no ir siempre a manifestarnos al centro político del país, porque acá también sufrimos violencia de género, sabemos que hay femicidios, aunque no están las estadísticas porque la Justicia no está haciendo nada para investigar", expresó la joven. Por su parte y desde la agrupación Pan y Rosas, Camila Pérez celebró la convocatoria de la marcha de este lunes, aunque al mismo tiempo lamentó su repetición año tras año, una demostración "de cómo la violencia machista sigue estando vigente". La joven resaltó que su agrupación participó en reclamó de "la separación de la Iglesia del Estado" y del "aborto legal ya", temas "que los partidos tradicionales -el macrismo, el kirchnerismo- no quieren tocar porque saben que no les convienen en año electoral". "Ante eso que nos dicen que tenemos que esperar, que tenemos que unirnos con los pañuelos celestes, nosotras volvemos a salir a las calles, a demostrarles que es ahora y que no podemos esperar ni un año más, porque significarían 500 mujeres más muertas por abortos clandestinos", advirtió Pérez.



El colectivo estuvo integrado por distintas agrupaciones partidarias y feministas.





Una obra de la artista local Bárbara Pérez resumió el contenido político y las reivindicaciones de género del NiUnaMenos.





Mujeres de todas las edades marcharon por el centro de la ciudad.



