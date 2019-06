El Tricolor se impuso 3-2 como visitante en un reñido juego sobre Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y así logró su tercer triunfo de la temporada. El próximo sábado recibe a San Lorenzo de Almagro.

Por la novena fecha de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), Ciudad de Campana superó 3-2 como visitante a Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) en un partido disputado el sábado por la noche.

De esta manera, el Tricolor cortó una racha de tres derrotas consecutivas y logró su tercer triunfo de la temporada: actualmente su balance es de 3 éxitos y 6 caídas en nueve presentaciones. Por ello, con 7 puntos, ahora comparte la 10ª ubicación junto a UNLaM y Club Italiano y quedó a ocho de distancia del 8º, que es Ferro Carril Oeste (15).

Culminada esta primera fase del campeonato, los ocho mejores equipos jugarán los playoffs por el título, mientras los restantes seis equipos conformarán la Zona Permanencia (con un arrastre del 50% de los puntos) y jugarán todos contra todos para definir quiénes bajan a Primera División (habrá cuatro descensos).

Ante UNLaM como visitante, el CCC se impuso en un duelo de parciales muy cerrados y después de levantar una desventaja de 0-2. Los primeros dos sets los perdió 26-24 y 29-27, pero después logró torcer esa historia: se impuso 25-18 y 26-24 en el tercer y cuarto set. Y en el tiebreak, en otra definición muy cerrada, festejó 18-16 después de un bloqueo de Fabián Flores que definió el juego.

"Se nos escaparon los primeros dos sets, sobre todo el primero. En el segundo fuimos palo a palo hasta el final. Después jugamos muy bien en el tercero y también en el cuarto. En el último estábamos nocaut, dos puntos abajo, pero con un saque y un bloqueo lo pudimos igualar en 14 y después quedarnos con la victoria", le explicó el entrenador Hernán Carneri a La Auténtica Defensa.

En este encuentro, Ciudad de Campana formó con Juan Pablo Romero como armador; Javier Vega como opuesto; Mauricio Viller y Carlos Alanis como puntas; Fabián Flores y Ramsés Cascú como centrales; y Michele Verasio como líbero. Luego ingresaron Juan Martínez y Franco Lergen.

Esta novena fecha se completó con las victorias de Boca Juniors (3-1 a Estudiantes de La Plata), Ciudad de Buenos Aires (3-0 a Municipalidad de Lomas de Zamora), San Lorenzo (3-0 a Universidad Nacional de Tres de Febrero), Ferro Carril Oeste (3-1 a Universidad Abierta Interamericana), River Plate (3-2 a Vélez Sarsfield) y Club Italiano (3-0 a Tortuguitas).

Con estos resultados, Ciudad de Buenos Aires y Boca Juniors son líderes con 23 unidades, mientras que un escalón abajo aparece River Plate con 20, pero con un partido menos.

La 10ª fecha se jugará íntegramente el sábado y tendrá a Ciudad de Campana recibiendo a San Lorenzo de Almagro desde las 21 horas. Esa noche también se medirán: Club Italiano vs Estudiantes de La Plata, Municipalidad de Lomas de Zamora vs Vélez Sarsfield, River Plate vs Ferro Carril Oeste, Tortuguitas vs Ciudad de Buenos Aires, UAI vs UNLaM y UNTREF vs Boca Juniors.