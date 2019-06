La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/jun/2019 #NiUnaMenos: hoy pueden retirarse entradas para el Cine Debate







En el teatro Pedro Barbero, este martes a las 18 hs. se proyectará "No me mates" con la presencia de Corina Fernández, la sobreviviente del intento de homicidio en quien se inspiró el film. En el teatro Pedro Barbero, este martes a las 18 se llevará a cabo una jornada de Cine Debate en el marco de las actividades programadas por la semana de #NiUnaMenos. Con la organización de la Jefatura de Gabinete del Municipio –a través de la Dirección de Derechos Humanos, el público podrá participar de la proyección "No me mates" (2016). La jornada contará con la presencia de Corina Fernández, la sobreviviente del intento de homicidio en quien se inspiró el film. Quienes estén interesados en ser parte de esta propuesta podrán retirar sus entradas gratuitamente. Para ello, deberán acercarse a la Dirección de Cultura (San Martín 373, 1º piso) este martes de 8 a 14.



La película se proyectará en el teatro Pedro Barbero.



