La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/jun/2019 Laura Iglesias estuvo presente en la UNLu a seis años del femicidio







Directivos, estudiantes, graduados y referentes de distintos organismos participaron del encuentro. El pasado jueves 30 de mayo, en las instalaciones de la sede Campana de la Universidad Nacional de Luján, se realizó importante actividad conmemorativa abierta a la comunidad. Fue en el marco del 6º aniversario del femicidio de la trabajadora social Laura Iglesias. Se trató de una actividad organizada por AViGAU y coordinada por la Lic. Liliana Carrasco y el Lic. Matías Martínez Reina, directores del proyecto de extensión. La charla realizada junto al Banco Rojo contó con la participación de docentes, estudiantes, graduados y referentes de distintos organismos. La apertura del encuentro estuvo a cargo del Lic. Hernán Pirsich, director del Centro Regional Campana de la UNLu. Entre quienes tomaron la palabra, se destaca la intervención de la Lic. Verónica Massei, Coordinadora de la Carrera de Trabajo Social, y las trabajadoras sociales del Patronato de Liberados Bonaerense (PLB) Gabriela Trinidad y Romina Rosa, quienes presentaron el documental: "¡Laura Iglesias presente! La lucha continúa…". Laura Iglesias se desempeñaba como trabajadora social en el PLB, cuando el 29 de mayo de 2013 fue violada y asesinada en Miramar mientras realizaba su práctica laboral habitual. Tiempo después, la justicia determinó que las precarias condiciones de empleo incidieron en el femicidio. "No podemos ignorar que el asesinato de Laura Iglesias es resultado de la violencia patriarcal, ya que su vida fue quitada por el hecho de ser mujer. Somos conscientes que este femicidio marcó un punto de inflexión en los procesos organizativos y de lucha de los trabajadores sociales de toda la provincia de Buenos Aires. A su vez, se constituye en la expresión máxima de la precarización laboral, porque al Estado le salía más barato que las trabajadoras sociales vayan solas a los domicilios a que lo hagan en equipo. Es innegable la responsabilidad del Estado en el femicidio". A la fecha, la única persona que está cumpliendo una condena es Esteban Cuello, responsable material del femicidio. Sin embargo, desde el círculo íntimo de Laura aseguran que hubo complicidad por parte de la policía bonaerense porque la trabajadora social venía denunciando cómo la fuerza operaba presionando a los liberados a cometer delitos. Seis años después del femicidio de la profesional, las condiciones laborales en el PLB continúan siendo igual de precarias. "Desde AViGAU nos solidarizamos con familiares y compañeras de trabajo de Laura Iglesias, exigiendo juicio y castigo a los responsables políticos del femicidio. El asesinato de Laura no puede invisibilizarse presentándose como un mero hecho de inseguridad, sino que es producto del vaciamiento que ha sufrido el Estado en los últimos treinta años. No bajaremos los brazos hasta que haya verdad y justicia, pero no una verdad a medias, porque sin toda la verdad no hay justicia".





