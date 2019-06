La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/jun/2019 Efemérides del día de la fecha: 4 de Junio







DÍA INTERNACIONAL DE LOS NIÑOS VÍCTIMAS INOCENTES DE AGRESIÓN Fue instaurado el 19 de agosto de 1982 por la Asamblea General de las Naciones Unidas durante un período extraordinario de sesiones de emergencia sobre Palestina. Consternados por el gran número de niños palestinos y libaneses víctimas de los violentos ataques de Israel se decide conmemorar este día. Javier Pérez de Cuellar, ex Secretario General, declararía: "En esta solemne ocasión, tenemos que insistir en el sacro deber, consagrado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de garantizar que todos los niños, sin excepción alguna, disfruten de una protección especial" El objetivo de este día es reconocer el dolor que sufren a diario los niños en todo el mundo víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales. También, se reafirma el compromiso de las Naciones Unidas en proteger los derechos del niño. Según datos de UNICEF, 230 millones de niños viven en zonas afectadas por conflictos armados; en nuestro país, en el año 2017, un total de 771 niños y adolescentes fueron separados de sus padres por situaciones vinculadas al maltrato infantil.

PERÓN ASUME SU PRIMERA PRESIDENCIA (1946-1952) Las elecciones se habían llevado a cabo el 24 de febrero de 1946 con la candidatura de José Pascual Tamborini y Enrique Mosca por el Partido Democrático y Juan Domingo Perón junto con Juan Hortensio Quijano por el Partido Laborista. Un personaje que fue fundamental en las elecciones fue el embajador estadounidense, Spruille Braden, que promovería la publicación del "Libro Azul" con el objetivo de evitar que Perón llegara a la presidencia. Sin embargo, lejos de perjudicar al candidato, lo fortaleció con el famoso "Braden o Perón". Los primeros cómputos le daban la victoria al Partido Democrático pero la llegada del aluvión de votos del interior le daría el triunfo a la fórmula Perón-Quijano con más del 50% de los votos emitidos, es decir, 304 electores contra 72 de la oposición. Con motivo de su juramento como presidente, Juan Domingo Perón, diría ante La Asamblea Nacional: "No debe ser temido el triunfo de la ciudadanía; no debe ser temido porque se apoya en la razón que asiste al pueblo para reclamar la justicia que desde años atrás se le adeudaba, y en el convencimiento de que, en paz y armonía, la justicia llegará a todos los hogares en vez de pasar indiferente ante la puerta de los humildes, de los que más necesitados están de ella". PRIMER VIAJE EN GLOBO AEROSTÁTICO Un día como hoy en el año 1783 se realizaba el primer viaje en globo aerostático en la plaza mayor de Annonay, en Francia. Los inventores fueron los hermanos Joseph- Michel y Jacques-Étienne Montgolfier que, al descubrir que el aire caliente es más liviano que el frío y por eso tiende a subir, decidieron crear una máquina que pudiera volar. Así, frente a la nobleza local y una multitud, encendieron una hoguera alimentada de paja y lana húmeda debajo de un gran globo de tela y papel. El globo, que no tenía tripulación, ascendió velozmente, recorriendo 2 kilómetros en 10 minutos antes de que el aire se enfriara. Al ver descender tal cosa, los campesinos lo recibieron con pedradas, horcas y cuchillazos destruyéndolo.

Efemérides del día de la fecha: 4 de Junio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: