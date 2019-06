La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/jun/2019 Fútbol Femenino:

Fue por 2 a 0, ante un rival que aseguró su clasificación al cuadrangular que definirá el segundo ascenso a la Primera A. El pasado sábado, por la 17ª fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo perdió 2-0 como visitante frente a Luján en un partido disputado en el Campo Municipal de Deportes de la ciudad de la Basílica. Con este resultado, las Auriazules cosecharon su sexta derrota consecutiva y siguen sin poder ganar en lo que va de este 2019, mientras que las Lujaneras aseguraron su clasificación al cuadrangular por el segundo ascenso a la Primera A. Luján era el claro favorito en la previa, no sólo por la localía, sino por haber llevado adelante, hasta el momento, un gran torneo. Pero en la cancha las acciones fueron extremadamente parejas: Puerto Nuevo jugó de igual a igual, e incluso pudo ponerse arriba en el marcador en el primer tiempo en más de una ocasión. También el local tuvo sus situaciones de peligro, a través de las talentosas y siempre peligrosas Micaela Adorno y Rocío Altamiranda. Al minuto 31, esta última marcó el 1 a 0 tras una gran asistencia de la primera. En el complemento, el desarrollo del juego continuó siendo parejo y el Portuario incluso volvió a generar jugadas de riesgo para Luján. La más clara de ellas fue un disparo de la volante ofensiva Emilce Correa que dio en el travesaño. Pero la suerte le viene siendo muy esquiva al equipo de Néstor Gómez, ya que las de Luján aumentaron su ventaja a través de un gol en contra de la stopper María Rodríguez, quien quiso despejar el balón, pero éste le terminó rebotando en la pierna, lo que produjo un desvío que no pudo contener la arquera y capitana Jaqueline Schmidt. El partido terminó con victoria para Luján por 2 a 0, un resultado que terminó de clasificarlas al cuadrangular final por el segundo ascenso. El primero ya quedó en poder del campeón, Gimnasia y Esgrima de La Plata, que se había consagrado el fin de semana anterior en Estancia Chica. El once inicial Auriazul, que en esta oportunidad no contó con la lateral por derecha Micaela Scandroglio por lesión, fue el siguiente: Jaqueline Schmidt; Erica Luque, María Rodríguez, Nancy Ríos, Soledad Medina; Emilce Correa, Milagros Soria, Sabrina Ogrine y Triana Ocampo; Karen Ramírez y Micaela ´´Kinder´´ González. Los cambios fueron: Manuela Cardozo por Ocampo, Mariel Rossini por González y Maia Valles por Rodríguez. Completaron el plantel Elizabeth Gamarra y Lucía Fontana. Luján, por su parte, formó con Sonia Cortazzo; Vanesa Krauth (Noelia Pollero), Lía Saravi, Milagros Lucero (Fátima Atrio) y Gisele Gonzalez; Nadia Manzanares, Daiana Ibaña, Micaela Adorno y Julieta Miguez; Ángela Guerrero y Rocío Altamiranda (Paola Sánchez). Completaron el plantel Sabrina García, Victoria Ramos, Julieta Albarracín y Constanza Federico. Los demás resultados de esta 17ª fecha fueron: Gimnasia (LP) 8-0 All Boys; Lima FC 3-5 SATSAID; Deportivo Español 1-3 Banfield; y Real Pilar 3-1 Comunicaciones. Con estos resultados quedaron confirmados tres de los cuatro equipos que jugarán el cuadrangular final por el segundo ascenso: SATSAID, Real Pilar y Luján. Así solo resta conocer el cuarto clasificado. En esa lucha, Comunicaciones llega a la última fecha con un punto de ventaja sobre Banfield en las posiciones que quedaron de la siguiente manera: 1) Gimnasia (LP), 48 puntos; 2) SATSAID y Real Pilar, 40 puntos; 4) Luján, 29 puntos; 5) Comunicaciones, 26 puntos; 6) Banfield, 25 puntos; 7) Deportivo Español, 16 puntos; 8) All Boys, 13 puntos; 9) Lima FC, 8 puntos; 10) Puerto Nuevo, 2 puntos. En la última jornada, Comunicaciones recibirá a Luján, mientras que Banfield jugará ante Real Pilar. Por su parte, Puerto Nuevo cerrará su participación en esta Zona Campeonato como local frente a Lima FC. Además, se medirán: All Boys vs. Deportivo Español y SATSAID vs. Gimnasia (LP).

LA FORMACIÓN DE PUERTO NUEVO ANTE LUJÁN (FOTO: SEBASTIÁN CAMINOS).





SABRINA OGRINE DISPUTA EL BALÓN ANTE MICAELA ADORNO (FOTO: SEBASTIÁN CAMINOS).

#FútbolFemenino Por la 17ma fecha de la Zona Campeonato, Puerto Nuevo cayó 2-0 como visitante ante Luján. El próximo fin de semana cierra la temporada recibiendo a Lima FC. (Foto: Sebastián Caminos) pic.twitter.com/DunRrvXQTj — Pablo Scoccia (@chuecosco) 4 de junio de 2019

