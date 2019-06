La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/jun/2019 Liga Campanense:

Venció 3-0 a Desamparados y también suma 12 puntos. No pudo imitarlo San Cayetano, que igualó 2-2 con Malvinas. El domingo se completó la quinta fecha del Grupo A del Torneo Oficial de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol. Y el balance final de la jornada dejó a dos equipos como líderes: Villa Dálmine y Mega Juniors, con 12 puntos cada uno. La acción había comenzado el sábado con el triunfo de Villa Dálmine por 3-0 sobre Defensores de La Esperanza, que así se quedó sin invicto y sin punta. En cambio, el Violeta se cortó en soledad tras ese triunfo que significó su cuarto éxito en el certamen. Sin embargo, en el primer turno del domingo, Mega Juniors logró darle alcance al superar 3-0 a Desamparados en cancha de La Josefa. La victoria llegó gracias a un triplete de Marcelo Martínez y le permitió a Mega sumar su cuarto triunfo en cinco presentaciones para alcanzar también los 12 puntos. En cambio, Deportivo San Cayetano no pudo imitarlo. El equipo dirigido por Pedro Lavallena llevaba tres victorias consecutivas, una racha que cortó el domingo frente a Malvinas con el empate 2-2. Para el "Sanka", que terminó con 9 jugadores por las expulsiones de Lautaro Cevasco y Franco Salvo, convirtieron Juan Álvarez y Jonathan Locaso, quienes establecieron sendas igualdades, dado que Alejandro Torres había marcado el 1-0 y el 2-1 para Malvinas. Así, San Cayetano quedó tercero con 10 unidades, con la salvedad de que es el único invicto de la zona. Por su parte, Malvinas sumó su tercer empate del campeonato y sigue sin poder ganar en cuatro presentaciones. La jornada del domingo se completó con la recuperación de Deportivo San Felipe, que goleó 4-0 a El Junior y con un duelo que no pudo concluir: Juventud Unida le ganaba 4-1 a Deportivo Río Luján cuando, por una gresca entre jugadores, el árbitro decidió suspender el cotejo que pasara a manos del Tribunal de Disciplina. LO QUE VIENE. Por la sexta fecha, Villa Dálmine se medirá con Deportivo Río Luján, mientras que Mega Juniors quedará libre. En tanto, Deportivo San Cayetano se enfrentará a Desamparados; Defensores de La Esperanza jugará versus Deportivo San Felipe; Juventud Unida vs Lechuga FC; y El Junior vs Malvinas.

MEGA JUNIORS LE GANÓ 3-0 A DESAMPARADOS CON TRIPLETE DE MARCELO MARTÍNEZ. RESULTADOS Y GOLEADORES -Villa Dálmine 3 (Tomás Montiel, Luca Zárate y Francisco Nouet) – Defensores de La Esperanza 0. -Deportivo San Cayetano 2 (Juan Álvarez y Jonathan Locaso) – Malvinas 2 (Alejandro Torres -2-). -Mega Juniors 3 (Marcelo Martínez -3-) – Desamparados FC 0. -Deportivo San Felipe 4 (Gustavo Rivero -2-, Maximiliano Vallejos y Luis Ortiz) – El Junior 0. -Juventud Unida 4 (Matías Gómez, Santiago La Cruz, Maximiliano Ventura y Gastón Capovilla) – Deportivo Río Luján 1 (Esteban González). Libre: Lechuga FC.

#LigaCampanense Fecha 5 - Grupo A: Villa Dálmine 3-0 Def de La Esperanza; San Cayetano 2-2 Malvinas; Mega Jrs 3-0 Desamparados; San Felipe 4-0 El Junior; Juv. Unida 4-1 Río Luján (susp. por incidentes). Líderes: Villa Dálmine y Mega Jrs (), con 12 pts; 3) San Cayetano, 10. pic.twitter.com/diA805NnAE — Pablo Scoccia (@chuecosco) 3 de junio de 2019

