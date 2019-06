La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/jun/2019 Liga Campanense:

Grupo B; La Josefa, Villanueva y Otamendi sumaron de a tres











El domingo, Puerto Nuevo no se presentó ante el último subcampeón, que sigue perfecto y como líder. La quinta fecha del Grupo B del Torneo Oficial de Primera División se completó el domingo con tres partidos, que terminaron en victorias de tres equipos que buscan confirmarse como protagonistas en esta zona. La Josefa sumó de a tres, aunque no vio acción porque Puerto Nuevo no se presentó al compromiso programado para esta jornada. De esa manera, el último subcampeón de la Liga se mantiene como único líder y es el único equipo con puntaje perfecto en el certamen. Por su parte, Villanueva se recuperó al vencer 3-1 a Albizola FC con un doblete de Franco Bonfanti y un gol de Mario Videla. Así llegó a los 10 puntos y quedó como único escolta de La Josefa. Finalmente, Otamendi FC derrotó 2-1 a Leones Azules, al dar vuelta el marcador con tantos de Cristian González y Mauricio Maldonado. Fue el segundo éxito consecutivo del Gallito, que empieza a remontar posiciones. Esta quinta fecha del Grupo B había comenzado el sábado con las victorias de Atlético Las Campanas (1-0 sobre Atlético Las Praderas) y Real San Jacinto (2-0 sobre Barrio Lubo). Así, ambos equipos llegaron a 9 unidades y comparten por ahora la tercera ubicación. LO QUE VIENE. La próxima fecha de esta zona tendrá un duelo destacado: el líder La Josefa se medirá con Atlético Las Campanas, en un partido que, además, pondrá frente a frente al campeón y subcampeón del Torneo 2018. También jugarán: Villanueva vs Barrio Lubo, Atlético Las Praderas vs Albizola, Leones Azules vs Las Palmas y Otamendi vs Puerto Nuevo. Queda libre San Jacinto.

OTAMENDI LE GANÓ EL CLÁSICO BARRIAL A LEONES AZULES. RESULTADOS Y GOLEADORES -Atlético Las Campanas 1 (Diego Gómez) – Atlético Las Praderas 0. -Otamendi FC 2 (Cristian González y Mauricio Maldonado) – Leones Azules 1 (Jonathan Romero). -Villanueva 3 (Franco Bonfanti -2- y Mario Videla) – Albizola FC 1 (Héctor Aranda). -La Josefa PG – Puerto Nuevo PP. -Real San Jacinto 2 (Vicente Barbera y Darío Chávez) – Barrio Lubo 0. Libre: Las Palmas #LigaCampanense Fecha 5 - Grupo B: Las Campanas 1-0 Las Praderas; San Jacinto 2-0 Barrio Lubo; La Josefa PG-PP Puerto Nuevo; Otamendi 2-1 Leones Azules; Villanueva 3-1 Albizola. Líderes: 1) La Josefa, 12 pts; 2) Villanueva, 10 pts; 3) Las Campanas () y San Jacinto, 9 pts pic.twitter.com/WB7Hmlg2HX — Pablo Scoccia (@chuecosco) 3 de junio de 2019

