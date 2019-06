La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/jun/2019 Breves: Fútbol







TIGRE CAMPEÓN Tras haber descendido a la Primera B Nacional al culminar la Superliga, Tigre se dio un gran gusto al coronarse campeón de la primera edición de la Copa de la Superliga. En la final, el conjunto de Victoria venció 2-0 a Boca Juniors con goles de Federico González y Lucas Janson en el partido disputado el domingo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Con este triunfo, además, Tigre se clasificó para la Copa Libertadores 2020. PIZARRO POR PALACIOS El entrenador Lionel Scaloni se decidió por el volante central Guido Pizarro (Tigres de México) para reemplazar al lesionado Exequiel Palacios en la lista de 23 para la Copa América "Brasil 2019". La curiosidad es que el exfutbolista de Lanús, que ya se integró a los entrenamientos, no había integrado la lista preliminar de 40 jugadores. Ayer, el delantero Sergio Agüero trabajó de forma diferenciada por "una dolencia en la cara interna de la rodilla izquierda", según se informó. En tanto, este lunes arribó al predio de Ezeiza el defensor Juan Foyth, que participó de la final de la Champions League con el Tottenham. JUEGA EL SUB 20 Hoy, desde las 15.30, la Selección Argentina Sub 20 enfrentará a Malí en busca de los Cuartos de Final del Mundial que se está disputando en Polonia. Antes, desde las 12.30 jugarán Francia vs Estados Unidos y Japón vs Corea del Sur. En tanto, ya se resolvieron los otros cinco cruces de Octavos de Final: Colombia 1 (5) – 1 (4) Nueva Zelanda; Ucrania 4-1 Panamá; Italia 1-0 Polonia, Ecuador 3-1 Uruguay; y Senegal 2-1 Nigeria. LAS CHICAS EN FRANCIA La Selección Argentina Femenina ya se encuentra en Francia a la espera del inicio del Mundial que comenzará el 7 de junio. En ese marco, ayer disputó su primer amistoso en tierras galas: le ganó 2-1 a Long Beach University en la ciudad de Noisy Le-Grand, con goles de Yael Oviedo y Florencia Bonsegundo. Mañana volverán a medirse en un nuevo ensayo. Las albicelestes debutarán el 10 frente a Japón. VOJVODA A HURACÁN Juan Pablo Vojvoda fue confirmado como nuevo DT de Huracán. El ex entrenador de Defensa y Justicia y Talleres de Córdoba se convirtió así en el sucesor de Antonio Mohamed. FEDERAL A Alvarado de Mar del Plata y San Jorge de Tucumán jugarán la final del Reducido del Federal A por el segundo ascenso al Nacional B. En semifinales, Alvarado eliminó a Deportivo Madryn (le ganó 4-2 como local después del 0-0 en la ida), mientras que San Jorge dejó en el camino Defensores de Villa Ramallo, que con el triunfo 2-1 de la revancha no pudo remontar el 0-3 de la ida. El primer ascenso de esta categoría a la Primera B Nacional fue conquistado por Estudiantes de Río Cuarto, que ganó el pentagonal final. PRIMERA C El domingo se disputaron los partidos de ida de las semifinales del Reducido por el ascenso a la Primera B Metropolitana: Villa San Carlos superó 2-0 como local a Dock Sud, mientras que Excursionistas igualó 1-1 en el Bajo Belgrano con Deportivo Laferrere.

