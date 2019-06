La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/jun/2019 Breves: Polideportivas







#RG2019: SIN ARGENTINOS Los Octavos de Final fueron el límite para los tres tenistas argentinos que seguían con vida. El domingo, Leonardo Mayer cayó ante el suizo Roger Federer (6-2, 6-3 y 6-3), mientras que Juan Ignacio Londero perdió ante el español Rafael Nadal (6-2, 6-3 y 6-3). Y ayer, Juan Martín Del Potro (8º preclasificado) no pudo con el ascendente ruso Karen Khachanov (10º), quien se impuso por 7-5, 6-3, 3-6 y 6-3 para avanzar a la próxima instancia. Los Cuartos de Final del cuadro masculino tendrá los siguientes enfrentamientos: Roger Federer vs Stanislas Wawrinka, Rafael Nadal vs Kei Nishikori, Novak Djokovic vs Alexander Zverev y Dominic Thiem vs Khachanov. En cambio, en el Dobles Masculino sigue con vida la pareja argentina integrada por Diego Schwartzman y Guido Pella: ayer vencieron 6-4 y 6-4 al holandés Jean-Julien Rojer y el rumano Horia Tecau y avanzaron a las semifinales, instancia en la que se medirán con los ganadores del duelo entre los serbios Dusan Lajovic y Janko Tipsarevic, y los alemanes Kevin Krawietz y Andreas Mies. BALANCE POSITIVO En el primer weekend del Voley Nations League, la Selección Argentina terminó con balance de dos victorias y una derrota. Fue en el Arena Aconcagua de Mendoza, donde los dirigidos por Marcelo Méndez (que tuvo su bautismo oficial como entrenador del combinado nacional) superaron 3-0 a Portugal y Bulgaria y recién cayeron en el tercer juego, 3-1 ante Canadá, que será rival en el Preolímpico que se disputará del 9 al 11 de agosto. El próximo compromiso argentino por el VNL será el fin de semana en Japón, donde se medirá con el local, Irán y Brasil. BOCA FORZÓ EL CUARTO Boca Juniors venció 99-94 en suplementario a San Lorenzo y salvó el primer match point de la serie de Cuartos de Final de la Liga Nacional de Básquet, que ahora está 2-1 a favor del Ciclón. Esta noche, desde las 21 horas, volverán a enfrentarse en La Bombonerita. En el mismo horario, Ferro Carril Oeste recibirá en Caballito a Comunicaciones de Mercedes con la posibilidad de cerrar su pase a semifinales: el Verde está 2-1 después de su triunfo 87-66 del domingo. EMPATARON LOS WARRIORS Golden State Warriors, vigente bicampeón de la NBA, niveló 1-1 la final frente a Toronto Raptors al imponerse 109-104 en el segundo juego disputado en Canadá. La serie continuará el miércoles desde las 22.00 (hora argentina) en San Francisco. El escolta Klay Thompson (quien salió lesionado en el tercer cuarto del segundo partido) y el alero Kevin Durant (baja desde el quinto juego de las Finales del Oeste ante Portland) están en duda en los Warriors. AVANZA EL REAL Real Madrid se clasificó a las semifinales de la Liga de España tras vencer 88-73 a Manresa como visitante y barrer 2-0 la serie. Facundo Campazzo sumó 14 puntos y 7 asistencias, mientras que Gabriel Deck aportó 3 rebotes y 2 asistencia para el Madrid, que ahora espera por Valenica o Unicaja (están 1-1). Del otro lado del cuadro, Barcelona eliminó 2-0 al Joventut de Badalona de Nicolás Laprovittola (22 puntos y 11 asistencias en la segunda derrota) y Marcos Delia, mientras que Zaragoza sorprendió 2-0 al Baskonia de Luca Vildoza y Patricio Garino. RUIZ DIO LA SORPRESA El mexicano Andy Ruiz (29 años) le ganó por KO en el 7º round al exinvicto Anthony Joshua (llevaba 21KO en 22 peleas) y se quedó con el título mundial de los Pesados en tres organismos: FIB, AMB y OMB. Ruiz llegó a esta pelea por las coronas porque Jarell Miller falló un control antidoping y porque Luis Ortiz no aceptó el reto. Y ahora es el nuevo campeón y el primer mexicano en lograrlo en esta categoría.

