El representante de Lucky Lion asegura que "en algún momento" empezará a competir. Mientras, analiza el desarrollo de los vehículos eléctricos y también revela un proyecto para construir un karting eléctrico en nuestra ciudad. La cena en el Club Arsenal nos permite charlar con Federico Tettamanzi, un apasionado de los fierros y en especial de todo a lo concerniente al mundo de las motos: "Siempre venimos a cenar a lo de Gustavo, porque nos atiende muy bien y te sentís como en casa. Empecé a venir con los chicos del motocross y nos juntamos una vez por semana", cuenta Fede. -¿Esto es lo tuyo, lo de las motos? -Sí, siempre me gustaron desde chico. Es algo que si no lo conoces hasta parece peligroso, pero no es tan así. -¿Decís que andar en moto no es peligroso? -Depende de qué forma la usás. Hay gente que entiende de qué se trata y nunca tuvo problemas ni accidentes. Además, hay herramientas de protección en caso de un accidente que te permite superar sin problemas ese momento. -¿Te subirías a una moto de competición? -Me encantaría. Estoy tratando de empezar a correr en algún momento. De hecho, quise hacerlo, pero los presupuestos nunca me dieron para tal emprendimiento. Tengo muchos amigos que corren en motos de velocidad y en motocross, pero nunca llegué para tener mi equipo propio y tampoco podés ir a correr sino tenés todo lo que exige este deporte. De todas formas, estuve hablando con Germán Henze y con Carlitos Devesa: me aconsejaron y sé que se va a dar. -¿Esta pasión te llevó a estar al frente de un negocio de motos? -Y es probable que canalice por ahí. No lo pensé, pero puede que tengas razón, porque a mí me gusta lo que hago. Las motos son mi pasión. -Ahora: no son cualquier moto las que comercializas. -Sí, claro: son motos eléctricas, que están marcando un antes y después en nuestro país. Para que se entienda: es lo que se viene y créeme que acá está el futuro, no tengas dudas. -¿Son para recomendar? -Yo te las voy a recomendar, pero tenés que ver para qué la vas a utilizar. Si querés bajar tiempos con velocidad, no la lleves. Ahora, si tus pretensiones son andar todo el día a costo cero en combustible, en no poner aceite y evitar otro gasto, llevate una. Hoy tenemos ocho modelos distintos con diferentes bondades en cada uno de ellos. Son muy accesibles. A mi negocio han venido a buscar empresas de seguridad para los barrios privados y para las fábricas. Los repartidores de comida y de encomiendas no dudan en tener este tipo de motos por el rendimiento que poseen a bajo costo -¿Es tan así? -Y si no, no tendrían cinco años de garantía. En el mercado argentino se posicionó de una manera importante. Somos la terminal número uno en venta en este tipo de motos y ahora van por más, porque saben que al ser tan creíble, la gente se engancha y sigue con Lucky Lion y eso nos permite, a mí por ejemplo, que represento toda la Zona Norte, tener un nivel de venta a distintas ciudades. Y acá en mi sucursal de Rawson y Alberdi ya contamos con cuatriciclos y bicicletas eléctricas que la gente también reclama. -¿Es cierto que están diseñando un karting eléctrico en tu taller? -Bueno, mucho de eso no quería hablar, pero es verdad. Con gente de Campana ya tenemos el proyecto en marcha y va ser lindo verlo girar. Es cierto que hay una categoría eléctrica funcionando, pero el sueño nuestro con Marcelo López es tener el primero acá. Como somos la cuna del primer automóvil argentino pensamos con el respeto que se merece don Manuel Igesias, tener también el primer karting eléctrico en nuestra ciudad. -¿Y en qué etapa está el proyecto? -Vamos a trabajar en este proyecto, ya lo charlamos. Pero no era la idea que se conozca aún, para no intentar crear falsas expectativas. Ahora ya está, vos propusiste el tema -Ya está instalada la Fórmula E con autos eléctricos que recorren el mundo y lograron su mercado; y tenemos terminales que vienen presentando sus vehículos eléctricos en nuestro país. -Es de lo que venimos hablando y va a llegar al karting también, como las motos de competición eléctricas. -Te mostrás también como un colaborador también para los muchachos que corren representando tu ciudad. Digo esto porque acompañás solventando sus presupuestos. -En la medida que puedo acompaño. Manejamos un presupuesto anual para esto y hoy estamos con chicos del karting, de autos con techos y por lógica con las motos, donde los acompañamos toda la temporada. Por ahora el cupo está cubierto y cerrado por este año. Gustavo trae el postre y la charla se termina: es que para "Fede", el helado es una de sus debilidades. Entonces se despide, no sin antes invitar a quien quiera visitar su local para seguir conociendo lo que se viene en materia de motos eléctricas.

