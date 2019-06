¿Padres o amigos de nuestros hijos?

"Sé amigo de tus hijos" es uno de los mensajes para los padres modernos. La idea de promover un lazo de amistad es con el fin de que crezcan más sanos porque a los padres les permitirá estar más cerca, lograr mayor confianza y por supuesto dar un consejo oportuno. Recuerdo que cuando era muy joven y mi padre hacía notar su autoridad (que muchas veces me enfadaba) decía:" Pero cuando yo tenga a mis hijos seré una madre distinta, seré su amiga porque quiero que ellos se acerquen a mí y me tengan confianza. Ahora que ya soy madre, me he enfrentado a la realidad que es muy complicado encontrar el equilibrio entre esos dos papeles. Terapeutas familiares son más claros respecto al tema, ellos concluyen que no puedes ser las dos cosas. Dicen que cuando los padres pretendemos convertirnos en amigos de nuestros hijos lo único que logramos es confundirlos. Con el afán de mostrarnos más flexibles, agradar a nuestros hijos o facilitar el rol de tutores, nos enfocamos en el papel de amigos obteniendo como resultado niños huérfanos de padre o madre, pues si papá o mamá visten parecido al hijo, desean que sus amigos sean los suyos, frecuentan los lugares que él o ella visitan e incluso utilizan las mismas frases para expresarse, entonces ¿Quién les pondrá límites y les dirá lo que está bien o mal, quién será responsable de quién? Además pensemos en que nuestros hijos fácilmente pueden conseguir una amigo más en la escuela, en la colonia o por su calle, pero unos padres no, son únicos y sólo ellos tendrán la capacidad de guiarlos; es por eso que los especialistas consideran que es muy importante no igualar roles, sino mantenerlos como lo hacían las familias tradicionales. Desde luego que debemos y podemos trabajar para que la relación con nuestros hijos sea cercana, abierta, amorosa, flexible y honesta pero con ciertos límites; el hecho de que logremos todos esos factores no nos impide seguir ocupando el primer nivel de la posición jerárquica de la familia lo cual es bueno y efectivo por que les da estabilidad emocional. Fuente: Vida Alterna www.peques.com.mx



¿Padres o amigos de nuestros hijos?

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: