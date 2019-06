Día Mundial del Medio Ambiente: el cuidado del aire

LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE Desde las Naciones Unidas aseguran que 9 de cada 10 personas no respiran "aire limpio" y señalan cinco causantes de la contaminación del aire. Se trata de actividades relacionadas con el Hogar, la Industria, el Transporte, la Agricultura y los Residuos. ¿Qué se puede hacer en la vida cotidiana para mejorar la calidad del aire? Mucho: desde reducir el uso de vehículos a combustión hasta reciclar la basura o bregar por mayores espacios verdes. También: apagar las luces y los aparatos electrónicos que no estén en uso; verificar las clasificaciones de eficiencia de los sistemas de calefacción para usar modelos que ahorren dinero y protejan la salud; y no quemar basura. La fecha se conmemora hoy, 5 de junio, y el evento anual de este 2019 gira en torno a la calidad del aire. En nuestra región, el CICACZ realiza mediciones de manera ininterrumpida desde 1998. "Aportamos información estadística, cumpliendo con estándares internacionales", explica Gabriel Cerasa, a cargo de la Presidente del Comité. Como cada 5 de junio, hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 coincidiendo con la primera cumbre internacional: la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano. A partir de esta iniciativa y en conmemoración de esta fecha, desde 1974 se realiza un evento anual con el objetivo de aumentar la conciencia medioambien-tal y fomentar la acción global en la protección del medio ambiente. Este año, dicho evento tiene sede en China y gira en torno a la contaminación del aire. En nuestra ciudad, el Comité Interindustrial de Conservación del Ambiente de Campana-Zárate (CICACZ) es promotor, desde el ámbito privado, del Convenio de Monitoreo del Aire para Campana-Zárate, que vincula a los municipios locales, al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y a las 21 empresas de la región que componen el Comité, en un programa de mediciones continuo de calidad del aire para la región desarrollado desde fines del año 1998. "El CICACZ, como emprendimiento privado y sin ser autoridad de control, fue pionero y es único en contar con una red de monitoreo del aire. El programa fue creciendo con el correr de los años y hoy contamos con equipos homologados por USEPA (NdR: Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, según sus siglas en inglés). La infraestructura montada actualmente para medir la calidad del aire demandó una inversión de 700 mil dólares", explica el ingeniero Gabriel Cerasa, a cargo de la Presidencia del CICACZ. El sistema de monitoreo continuo está compuesto por tres estaciones remotas que registran autóno-mamente la información que puede consultarse en el sitio web del Comité (www.cicacz.com.ar). Estas tres estaciones están instaladas en la Municipalidad de Campana, en el Hogar Santa Teresita de la ciudad de Zárate y en el predio de la Central Termoeléctrica Manuel Belgrano. Para la medición de la calidad del aire, el CICACZ ha tomado la legislación provincial que establece una serie de contaminantes básicos, como lo son el dióxido de azufre, óxido nitrógeno, monóxido de carbono, ozono y material particulado fracción respirable. "Así, a partir de nuestras mediciones, aportamos información estadística sobre la calidad de aire de la región, cumpliendo con estándares internacionales. Y la ponemos a disposición tanto de las autoridades de control pertinentes como de las empresas y la comunidad toda", remarca Cerasa. El CICACZ trabaja con el aval de sus procesos a través de las Normas ISO 14001 e ISO 9001, que valorizan sus sistemas de gestión ambiental y de gestión de calidad. Esta prestigiosa garantía internacional constituye "una exigente y clara meta de las empresas que conforman el Comité dada la importancia del monitoreo de la calidad del aire en un polo industrial como el que constituyen Campana y Zárate", apunta el Presidente de la entidad. Este año, este programa de monitoreo del CICACZ fue reconocido por la Secretaría de Ambiente de la Nación, con la cual firmó un convenio de suministro de datos y colaboración recíproca para la Red Federal de Monitoreo Ambiental. Sin embargo, el abanico de actividades del Comité, creado en 1973, no se limita al monitoreo del aire, sino que también incluye otros programas y actividades: "La contribución del CICACZ como institución va de la mano de acciones vinculadas con lo técnico, como es el monitoreo del aire, pero también con acciones vinculadas a la creación de conciencia en la comunidad, como son los programas de educación ambiental en escuelas. Es el aporte que el CICACZ hace en materia de generar una conciencia ambiental y la visión que tiene tanto el sector de la industria como la comunidad en general sobre la importancia del cuidado del medio ambiente", amplía Cerasa. "Difundir los conceptos de preservación del medio ambiente, la calidad de vida y el desarrollo sustentable es nuestro principal objetivo. Este hecho, de indudable interés público, constituye una receta de gestión ambiental adecuada. Para nosotros, para nuestros hijos y para las generaciones venideras", cierra el ingeniero a cargo de la Presidencia del Comité, en el marco de este Día Mundial del Medio Ambiente.

LAS CHARLAS SON BRINDADAS POR EL COORDINADOR DEL CICACZ, LIC. LEANDRO SIMEONE



Día Mundial del Medio Ambiente: el cuidado del aire

