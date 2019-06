Clarita, la enfermera que dedicó su vida a la atención primaria

Clara Strazzeri actualmente trabaja en el CAPS Nº10 de La Josefa, pero antes estuvo en San Cayetano, Lubo y Villanueva. Lleva 31 años de servicio en el Municipio y con orgullo dice que "con la descentralización de la salud, la gente tiene todo lo que necesita en su barrio". Con 35 años de profesión como Auxiliar de Enfermería, Clara Strazzeri recuerda cada uno de los lugares en los que trabajó durante los 31 que lleva en el Municipio. Toda su trayectoria está directamente vinculada a los Centro de Atención Primaria de la Salud. Con nostalgia, "Clarita" –como todos la conocen- rememora sus primeros días de trabajo y sus viajes en bicicleta a San Cayetano para atender a una incipiente población, allá por la década del ´80. Allí estuvo durante 18 años, cuando "la salita" estaba a media cuadra de la escuela y antes de que se construyera el actual edificio. Luego, trabajó en Lubo, Villanueva y, actualmente, La Josefa. "Siempre que te vas dejas o te llevas algo. De hecho, muchos de mis mejores amigos son de San Cayetano", comenta Clara, quien también destaca que "cada barrio es distinto". Como muchas de sus colegas, ella coincide en enfatizar la diferencia de trabajar en los CAPS. "Uno está en contacto todo el tiempo con la gente. En otro ámbito uno tiene a un paciente de forma "pasajera" y no logra conocer su historia como sí sucede aquí", dice. Cuando le consultan por alguna historia en particular ella asegura que se acuerda de todo y tiene presente cada situación que se vivió. Incluso con una sonrisa conmovedora dice que su primer nieto fue "del corazón" y que nació en San Cayetano. "Es inevitable no involucrarse. Estamos 9 horas acá así que siempre te llevas algo a tu casa o preocupaciones o alegrías. No te podés despegar", menciona. Clara junto a la enfermera Amanda Simmons y un equipo de profesionales médicos compuesto por médico generalista, pediatra, ginecólogo, obstetra, nutricionista, kinesióloga, psiquiatra, psicóloga, fonoaudiología y extraccionista de sangre, reciben un promedio de 70 consultas diarias. "A medida que pasan los años hay más profesionales en los centros de salud. Esto ayuda al descentralizar el hospital y que la gente tenga todo lo que necesita en su barrio", destaca Strazzeri quien tuvo oportunidad de hacer este mismo comentario al intendente Sebastián Abella, quien días atrás se acercó hasta el CAPS para conversar con ella, recorrer el lugar y escuchar sus inquietudes y necesidades. Clara afirma que hay un gran acompañamiento del Municipio. "Tenemos toda las vacunas necesarias y los insumos para poder dar respuesta y atender de la mejor manera a cada vecino", asegura. Desde aquellas mañanas de niebla en bicicleta hasta estos días en el CAPS Nº10 de La Josefa, ella destaca el crecimiento de la ciudad y la importancia de que la salud pública esté para acompañar a cada vecino.

EL INTENDENTE VISITÓ EL CAPS DE LA JOSEFA, DONDE CLARITA SE ENCUENTRA DESDE HACE UN AÑO





Clara comparte su trabajo diario con su colega Amanda Simmons.



Clarita, la enfermera que dedicó su vida a la atención primaria

