Fue en la esquina de boulevard Sarmiento y calle Moreno. Debió ser trasladado al Hospital. En la intersección de boulevard Sarmiento y calle Moreno, un joven de 21 años perdió el control de su motocicleta y cayó al pavimento. El hecho sucedió en horas de la noche, cuando el joven conducía un Motomel 110. No trascendió el motivo que lo llevó a perder el manejo del rodado. La víctima recibió una herida sangrante debido a que no llevaba puesto el casco. Fue asistido por SAME y conducido al Hospital Municipal San José. También participó del operativo de emergencia el móvil de zona 2 del Comando Patrulla.

La Policía custodia la moto de la que se cayó el joven herido.

Joven herido en la cabeza tras caer de su moto

