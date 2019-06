Como visitantes le ganaron 4-3 a CASA de Padua, un rival directo en la lucha por la cima de la tabla de la Primera E7. Sofía González fue figura: convirtió tres goles. Por la octava fecha de la Primera E7 del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped que organiza la Asociación de Hóckey de Buenos Aires (AHBA), el Campana Boat Club logró el último sábado una importantísima victoria sobre CASA de Padua, rival directo en la disputa por el primer puesto de la tabla. Fue por 4-3 en condición de visitante, gracias al triplete de Sofía González (de brillante actuación) y a un tanto de Delfina De La Barrera. De esta manera, las Celestes lograron su sexta victoria consecutiva después de la derrota sufrida en la fecha inicial ante Huracán y se confirmaron como líderes de la tabla de posiciones con 18 puntos, uno más que Quilmes "E". En este encuentro, la formación del equipo dirigido por Gustavo Sáenz fue la siguiente: Romina Guerrero; Florencia Núñez, Josefina Pérez Johanneton, Candela Corrata y Fátima Tenembaum; Camila Tenembaum, Constanza Santini y Camila Pérez Johanneton; Sofía González, Bárbara Brezzi y Martina De La Barrera. Completaron el plantel: Daniela Merlotto, Camila Bidegain, Romina Catardi, Julieta Dabusti, Melina Dabusti, María Eugenia Díaz, Jorgelina Panico, Camila Avendaño Cavallo, y Delfina Fernández Palazuelo. Con su triplete, Sofía González llegó a 7 goles en 7 partidos en su cuenta personal, es la máxima goleadora del CBC en el certamen y está a dos de las líderes: Julieta Miguez, de Huracán, y Catalina Petit, de CASA de Padua, con 9. Los demás resultados de esta séptima fecha fueron: Vicentinos "B" 1-1 Club Manuel Belgrano "B"; Belgrano Day School 0-2 Huracán; Hurling "C" 1-2 Luján Rugby Club "B"; Quilmes "E" 3-0 Comunicaciones; y Los Pinos 1-3 Santa Bárbara ‘’E’’. El próximo rival del Boat Club será Los Pinos, que actualmente ocupa la 10ª posición con apenas 4 puntos. Esta novena fecha, que se disputará el sábado 8, también tendrá los siguientes encuentros: Santa Bárbara ´´E´´ vs. Quilmes ´´E´; Comunicaciones vs. Hurling ´´C´´; Luján Rugby Club vs. Belgrano Day School; Huracán vs. Vicentinos ´´B´´; y Club Manuel Belgrano ´´B´´ vs. CASA de Padua. DIVISIONES MENORES En la jornada frente a CASA de Padua, las restantes categorías del Campana Boat Club obtuvieron los siguientes resultados: -Séptima División: derrota 3 a 2 con goles de Azul Ale y Pía Dell Acqua. -Sexta División: victoria 2 a 1 con tantos de Agustina García y María del Pilar González. -Quinta División: derrota 3 a 1 con gol de María Luz Balerio Echeverría. -Intermedia: empate 1 a 1 con anotación de Romina Catardi.

SOFÍA GONZÁLEZ ANOTÓ TRES GOLES Y LLEGÓ A 7 EN SIETE PARTIDOS.





EL EQUIPO DEL CBC QUE SE PRESENTÓ EN MERLO ANTE CASA DE PADUA.

#Hockey La Primera Damas del Boat Club sigue firme: le ganó 4-3 como visitante a CASA de Pauda, logró su sexta victoria al hilo y sigue como líder de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitana. Sofía González (foto) fue figura: convirtió tres de los cuatro goles. pic.twitter.com/5qnRLrlr0W — Pablo Scoccia (@chuecosco) 5 de junio de 2019

Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club siguen firmes y se mantienen como líderes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: