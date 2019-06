Peritaje Negativo en el Caso Suardini

No se pudo determinar si la colcha y las tijeras presentadas por la ex mujer del imputado están manchadas con sangre humana. La primera audiencia del juicio es el próximo 4 de noviembre. Fue en septiembre pasado que un familiar del imputado por el asesinato de "Pino" Suardini presentó elementos de prueba y serán tenidos en cuenta. Se tratan de una colcha y una tijera, ambas manchadas con sangre. Fuentes seguras confirmaron a La Auténtica Defensa que las pericias llegaron a Campana, arrojando un saldo negativo para la causa: en los laboratorios de La Plata no se pudo determinar si se trata de sangre humana y por lo tanto, las muestras analizadas no sirven para realizar un análisis de ADN. Así las cosas, también pudo saberse que el Tribunal Criminal Nro. 1 fijó fecha para empezar el debate del juicio por homicidio para el próximo 4 de noviembre a las 9 de la mañana: prácticamente 3 años después que su cuerpo fuera encontrado sin vida. Padre del profesor de Historia Andrés Suardini, "Pino" fue asesinado el sábado 24 de diciembre de 2016 cerca del mediodía en su hogar de la calle San Martín al 900, donde vivía solo, siendo encontrado por su hermano Mario apenas unas horas antes de Nochebuena. "Estaba toda la casa revuelta, pero no se llevaron nada. Para mí que el que se mandó la macana, quiso simular un robo", dijo Andrés a La Auténtica Defensa por aquellos tiempos, en clara alusión al sospechoso e imputado, un vecino de profesión herrero. Tras la insistencia del entonces Fiscal Juan Montani (hoy jubilado) la causa finalmente se elevó a juicio, y está radicada en el Juzgado Penal Nro. 1 de Campana. En septiembre último, y luego de un año y medio de iniciada la causa, sorpresivamente la ex mujer del herrero intentó dar testimonio durante la Audiencia de Presentación de Pruebas de juicio y pudo presentar los elementos mencionados para que sean periciados pero, como se explicó más arriba, su iniciativa fue improductiva para echar luz en el caso.

Imagen ilustrativa.



Peritaje Negativo en el Caso Suardini

