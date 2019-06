"Deseamos que el Municipio termine el skatepark"

P U B L I C



Dijeron los chicos de skate y BMX en la demostración del domingo y agradecieron a Vamos Campana, especialmente a Alejo Sarna, por el apoyo y por organizar el evento. El equipo de Vamos Campana junto con un grupo de skaters y bikers de nuestra ciudad organizaron una demo de estos deportes con el objetivo de dar a conocer la problemática que los aqueja. Los jóvenes deportistas desean que la segunda parte de la construcción prometida se realice. Los chicos comentaron la necesidad de elementos de seguridad como cámaras, botones antipánico para recurrir ante la policía o servicios médicos de ser necesario, bebederos, baños y banco para quienes visiten el espacio. Sobre esto último los chicos hicieron énfasis: "hay mucha gente que viene acá y se lo toma como falta de respeto que los saquemos de los ´cajones´ pero es una cuestión de seguridad. Muchos no comprenden que es peligroso que se sienten ahí obstruyendo la pista no dejando que los chicos practiquen. No hay bancos como para que la gente se siente y terminar con esta problemática". Federico, un biker de nuestra ciudad, comentó: "el Municipio nunca finalizó las obras y el espacio ya nos queda chico. Necesitamos bebederos, también elementos para que la gente pueda sentarse sin correr riesgo de salir lastimados ya que se sientan sobre los ´cajones´. Por más que mucha gente piense que esto no es un deporte, esto lo es y está incluido en los juegos olímpicos. Deseamos que el Municipio termine el lugar, es tan simple como eso". "A todos nos han sacado de las distintas plazas y siempre quisimos un lugar y nunca se nos pudo dar. Cuando a nosotros nos plantearon este plan de terminar el skatepark éramos más o menos cien chicos pidiendo en la Municipalidad y como ven no está ni por la mitad, es solo un cuarto del proyecto. Es demasiado chico y somos demasiados, además faltan obstáculos. Queremos que lo terminen para estar muchísimo más cómodos." agregó Lucas, un skater campanense. Para finalizar los chicos agradecieron la presencia del equipo de Vamos Campana, en especial del joven referente, Alejo Sarna: "pasamos una tarde hermosa. Agradecemos a todos por haber venido, por el apoyo y al grupo que organizó todo este evento. Especialmente agradecemos a Alejo, que nos consiguió los equipos, los micrófonos, nos consiguió agua e hizo posible este evento".







"Deseamos que el Municipio termine el skatepark"

