DOLAR EN BAJA El dólar operó ayer con tendencia negativa y cerró a $45,95 ante una mejora en la oferta de divisas en la city porteña y en línea con lo ocurrido en los mercados de la región. Según un promedio realizado por el Banco Central, la moneda norteamericana cerró a $43,70 para la punta compradora y a $45,95 para la vendedora, lo cual representó un retroceso de 17 centavos. CIERRE DE PYMES Unas 50 pequeñas y medianas compañías están cerrando por día en la Argentina debido a la crisis económica, advirtieron ayer la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios y la Asociación de Empresarios Nacionales. Durante los últimos tres años estas dos entidades y otras que representan a las pymes y al empresariado nacional han venido señalando que "las políticas en curso llevarían a inevitablemente una crisis económica, productiva y social como la que actualmente padece el país". Según señalaron las entidades, esto "ocurre cuando se privilegia la especulación, el endeudamiento, la concentración, la extranjerización económica por sobre el desarrollo de aparato productivo nacional, el trabajo y el bienestar del conjunto los argentinos". CEDE LA INFLACIÓN La tasa de inflación ha comenzado a descender en los meses de abril y mayo, aunque todavía se ubica en niveles elevados, admitió el Banco Central en un comunicado de su Comité de Política Monetaria. Según la entidad, durante mayo se ha verificado "una significativa reducción" en la volatilidad cambiaria, lo que contribuirá a la estabilización de los precios en la economía doméstica. El Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) resolvió para junio mantener sin cambios las especificaciones del esquema monetario, después de haber cumplido, por octavo mes consecutivo, su objetivo de Base Monetaria. ABORTO - CODIGO PENAL El ministro de Justicia, Germán Garavano, presentó ayer en el Senado el proyecto de ley para el nuevo Código Penal, que contempla las "situaciones de aborto no punible" y la "libre disposición del cuerpo de la mujer en los casos de violencia obstétrica". Junto a los miembros de la comisión de juristas que redactó la iniciativa del Gobierno, Garavano destacó los "avances" del nuevo Código en materia de violencia de género, ciberdelitos, siniestros viales (donde se incorpora el delito de "peligro abstracto") y en situaciones de aborto no punible. Durante la reunión de la Comisión de Justicia del Senado, los especialistas remarcaron que el Código Penal actual tiene 320 artículos y el nuevo pasa a 540, al tiempo que precisaron que en esos poco más de 200 artículos de diferencia se encuentran las 900 leyes penales que se aprobaron en los últimos 100 años. ¿OFERTA MILLONARIA? El fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello abrió ayer una investigación preliminar para determinar si el ex ministro de Economía Roberto Lavagna fue tentado con una suma millonaria para declinar su precandidatura presidencial, tal como señalaban algunas versiones. La intervención del fiscal es a fines de determinar si existen motivos para encarar una investigación formal en la Justicia electoral, a partir de rumores y trascendidos sobre un posible ofrecimiento que habría recibido el dirigente.

