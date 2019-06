Alejandra Dip





La Noche es poder recuperar la capacidad de soñar, purificar procesos y alcanzar el ideal para encontrarse con la abundancia interior. KIN 223 NOCHE 2, GUIADA POR EL ÁGUILA Representa el desafío de estos 13 días, porque este Tono tiende a polarizarse mucho, la energía fluctúa de un lado a otro, y mantenerla en el centro no es tarea fácil, pero tampoco imposible. Este tono son los obstáculos a sortear que nos alejan del propósito a cumplir en estos días, son los miedos que muchas veces no tienen razón de ser, que no tienen fundamento. El Tono 2 se potencia con la Noche que si no los podemos canalizar bien nos ponen miedosos, fóbicos, inseguros, indecisos. El tono crea esta sensación de que tenemos que tomar decisiones a cada rato, mientras que la noche nos hace dudar que elegir, por miedo a equivocarnos. Pero si podemos estabilizar esta energía en sello y tono, podremos soñar con grandes quimeras, soñar abundancia, espiritual y económica, y entender que lo único que nos impide llegar a cumplirla son las piedras que nosotros solos, ponemos en el camino. Poder encontrar a que le tememos nos ayudara a hacernos de los recursos para poder sacarlos del medio y avanzar rápidamente. La noche nos habilita a relajarnos y a hacer la introspección necesaria para encontrar nuestro centro, nuestro espíritu, para saber qué es lo que queremos y conocer nuestra oscuridad más profunda e íntima, para poder transformarla. Aceptar la oscuridad para encontrar la luz. Energía utópica, soñemos con un mundo mejor donde haya mucho amor y alegría, pensemos que si ponemos todos, nuestro granito de arena, podemos estar cerca de que esto suceda. Buen miércoles para todos y que nuestros sueños se hagan realidad! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Noche 2 - Energía del Miércoles 05/06/2019 - Trecena del Viento

Por Alejandra Dip

