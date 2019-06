Efemérides del día de la fecha: 5 de Junio

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Fue instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972 a través de la resolución A/RES/2994 (XXVII). En la misma se insta a los países miembros a realizar actividades mundiales que reafirmen su preocupación por la protección y el mejoramiento del medio ambiente. La fecha elegida coincide con la primera cumbre mundial del medio ambiente: la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano. El objetivo de este día es tomar conciencia sobre el medio ambiente y fomentar la acción global para protegerlo. Este año el tema elegido es la "lucha contra la contaminación del aire". Según ONU Medio Ambiente, la contaminación del aire mata alrededor de 7 millones de personas cada año; el 92% de los habitantes del mundo no respira aire limpio; y se estima que la contaminación por ozono a nivel del suelo reducirá el rendimiento de los cultivos básicos 26% para el año 2030.

FALLECE MARÍA RUANOVA Nacida el 3 de junio de 1912 en San Juan, pasaría su infancia en La Rioja para luego establecerse en Buenos Aires. Sería en la capital, donde los inviernos afectarían a María con una grave enfermedad de los bronquios que tendría como respuesta de los médicos la realización urgente de actividad física. Durante el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear se crea el Conservatorio Nacional de Música y Declamación en el Teatro Colón. Allí, la reconocida bailarina rusa María Oleneva brindaba un curso gratuito de danzas clásicas al que asistía Ruanova diariamente: "y todo fue asistir a la primera clase, contemplar las danzas, y comprender que allí estaba mi porvenir" Comenzó como "bailarina de cuarta fila", posición en la que no duraría mucho pues desplegó un talento tal que le permitió llegar a solista y luego a primera bailarina en "Giselle" En 1936 llega al país Serge Lifar, bailarín de la Ópera de París. Él quedaría fascinado con la joven bailarina argentina, eligiéndola una y otra vez para que fuera su pareja en "El espectro de la rosa", "El pájaro azul", "Sílfides" y "Prometeo" Su excelente actuación plasmada en las miles de críticas llamaron la atención del empresario teatral René Blum que decide contratarla inmediatamente como Primera Figura en el Ballet de Monte Carlo. El diario francés "Le Petit Nicois", en palabras de Alfred E. Hendersen, diría de su debut: "René Blum nos ha presentado una nueva estrella en María Ruanova quien tiene flexibilidad, técnica, belleza, y la mejor cualidad: ¡Juventud!" Desde allí, fue imparable, comenzó una gira que recorrió Londres, Sudáfrica y Europa con ella como principal figura. Luego, incursionó en el cine actuando en "Embrujo" (1941) y en "Donde mueren las palabras" (1946). María Ruanova fue la primera bailarina argentina de rango internacional formada en la Escuela de Danzas del Conservatorio Nacional y de la Escuela del Teatro Colón. En su honor, el máximo premio de la danza argentina lleva su nombre. Falleció a los 64 años en el año 1976. SE SANCIONA LA LEY DE REPRODUCCIÓN MÉDICAMENTE ASISTIDA Un día como hoy en el año 2013 se sancionaba la ley 26.862, Ley de Reproducción Médicamente Asistida. Impulsada por la Federación Argentina, Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y la Fulana, la ley tiene el objetivo de garantizar el acceso integral a procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida. Los beneficiarios de la misma son todas las personas mayores de edad, sin importar su orientación sexual o estado civil, que quieran ser padres y no puedan procrear por medios naturales.

Efemérides del día de la fecha: 5 de Junio

