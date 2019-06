Marisa Mansilla

Revisando las columnas literarias que gracias a la dirección y criterio editorial del diario se fueron publicando los días miércoles, acercando por lo tanto a sus lectores sugerencias que podían tomar o no a la hora de elegir y emprender posteriormente la lectura de obras literarias, me di cuenta de que a comienzos de mayo estas publicaciones cumplieron ya un año (en fin cada uno festeja su propio cumpleaños cuando puede o lo recuerda y la memoria es volátil…). Muchos y diversos autores fueron tratados, clásicos y no tanto, de diversas épocas y planteos estéticos. En este cumpleaños número 1 (uno) de "Te hago el cuento" me gustaría referirme a una vida y a una breve y exquisita nouvelle "El baile" de Irène Némirovsky, nacida en Kiev en 1903, en el seno de una familia judía de una inmensa fortuna lo6 que parecía asegurarle una vida relajada, alejada de las dificultades, ajetreos y el dolor que provoca la pobreza o también la desatención de los afectos de los seres queridos más próximos. Su padre León Nemirovsky era originario de una acaudalada familia de la ciudad ucraniana de Nemirov, pero su condición de judío lo llevó a una extendida travesía para evitar los pogroms en la Europa del creciente antisemitismo hasta que logró afianzarse en el comercio de granos y como uno de los banqueros más ricos de Rusia. Su madre Faïga, aunque se hacía llamar Fanny, no había deseado la maternidad y el rechazo hacia su hija, a quien creía responsable del declive de su juventud y atractivos femeninos, se manifestó tempranamente abandonándola a los cuidados de amas, nodrizas, ayas, institutrices, preceptores, criadas, etc. La lectura y la escritura fueron el refugio de Irène y también el aprendizaje de diversas lenguas : llegó a hablar fluidamente en ruso, francés, inglés, alemán, polaco, vasco, sueco, yiddish. Creció -a pesar del ejército de personas que debían atenderla-, solitaria, sintiéndose desdichada y con una aversión tan visceral hacia su madre, que cuando la llevaba de vacaciones en tanto ella se hospedaba en los mejores hoteles de la Costa Azul o Biarritz, la niña era alojada en los modestos cuartos o pensiones alquilados a los criados que llevaba para su servicio; que esto fue tema recurrente en varias de sus obras. Cuando estalló la revolución rusa (1917) los Nemirovsky que vivían en San Petersburgo desde hacía tres años se mudaron a un lujoso piso que alquilaban en Moscú creyendo protegerse de esa manera de los hechos revolucionarios, pero en octubre de 1918 regresaron a San Petersburgo y en diciembre conociendo las amenazas que se cernían sobre ellos iniciaron una travesía que podría enmarcarse en la diáspora de toda una comunidad y que los llevó primero a Finlandia disfrazados de campesinos, luego a Estocolmo (Suecia) adonde permanecieron tres meses, en un carguero llegaron en 1919 a Ruán y finalmente a París. Allí, en 1926, Irène obtuvo la licenciatura en Letras en la Sorbona y se casó con Michel Epstein, también banquero con quien tuvo dos hijas : Denise (1929) y Elisabeth (1937). En 1929 envió su primer novela "David Golder" al editor Bernard Grasset pero temiendo que fuera rechazada no incluyó en el sobre ni su nombre ni su dirección, lo que obligó al editor a publicar un anuncio en la prensa para llegar a conocer el nombre del autor de su novela que le había parecido "audaz, cruel y brillante". En 1930, siendo ya conocida en el campo literario publicó su nouvelle "El baile" que ficcionalizaba algunos elementos biográficos. Recién en el año 2004 se conocerá en forma póstuma su obra inconclusa "Suite francesa". A pesar de su éxito literario y reconocimiento social, el contexto de la Segunda Guerra Mundial y el desatado y violento antisemitismo hacen que el gobierno le niegue a la familia la nacionalidad francesa. En febrero de 1939 en la Capilla de Santa María de París los Epstein Nemirovsky se bautizaron y convirtieron al catolicismo, pero en septiembre Irène junto a su esposo, conscientes de lo que estaba sucediendo, conducen a sus hijas a un pueblo adonde vivía la madre de su niñera a quien le confían el cuidado de las niñas. Las visitan hasta 1940 en que se establece la línea de demarcación. Los Epstein son considerados "judíos y extranjeros" por lo que Michel será privado del derecho a trabajar, a Irène, por su parte, le es negado el derecho a publicar y sus constancias de bautismo no son tenidas en cuenta. Estigmatizados deben llevar la estrella amarilla cosida a sus abrigos. En julio de 1942, Irène es llevada al campo de concentración de Pithiviers y al día siguiente será deportada a Auschwitz – Birkenau adonde será asesinada el 17 de agosto. En octubre será arrestado Michel y ejecutado también en Auschwitz el 6 de noviembre. Discriminación, racismo, violencia, belicismo, fiereza, para el historiador inglés Hobsbawn, el siglo más violento de la historia. "El baile" narra el entusiasmo de la señora Rosine Kampf en preparar un baile de etiqueta que ofrecerá en su nueva y lujosa casa de "nuevos ricos" a doscientos invitados con la intención de ser aceptados en los altos círculos de la sociedad francesa, sin tener en cuenta los deseos de su hija Antoinette de participar ella también de ese baile : "…Hay que animarlos desde que lleguen. Podríamos instalar el bar en la habitación de Antoinette. Que duerma en el cuarto de la ropa blanca o en el trastero del final del pasillo, sólo será por una noche… -¿No podría quedarme al menos un cuartito de hora? Un baile… Dios mío, Dios mío, ¿será posible que hubiera, a dos pasos de ella, una cosa espléndida que ella imaginaba vagamente como una mezcla confusa de música frenética, perfumes embriagadores, trajes deslumbrantes y palabras de amor cuchicheadas en un gabinete apartado, oscuro y fresco como una alcoba… y que ella estuviera acostada como todas las noches a las nueve, como un bebé…? Quizá los hombres que supieran que los Kampf tenían una hija preguntarían por ella; y su madre respondería con una de sus odiosas risitas: "Oh, hace rato que duerme, claro…". Sin embargo, ¿qué podría importarle que también Antoinette tuviera su porción de dicha en este mundo? ¡Oh, Dios mío, bailar una vez, una sola vez, con un bonito vestido, como una auténtica joven, ceñida por los brazos de un hombre… Cerrando los ojos insistió con una especie de audacia desesperada, como si se encañonara el pecho con un revólver cargado: - Sólo un cuartito de hora ; di que sí mamá. -¿Qué? - exclamó la señora Kampf estupefacta -. Repítemelo… -Tú te irás al baile que dan en el cuarto de la ropa blanca- dijo el padre. La señora Kampf se encogió de hombros." Resulta casi imposible pensar en una situación así como la transcripta en la literatura femenina y de género de nuestra actual perspectiva, pero en la sencillez, linealidad narrativa y condensación de sentidos de "El baile" Irène Némirovsky logró una encantadora y profunda pieza literaria en que las ilusiones de una adolescente, los conflictos devenidos de una tensa relación madre-hija y las vanidades y sed de apariencias de los nuevos ricos se exhiben abiertamente garantizando al lector un momento rico y reflexivo.

