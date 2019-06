5 motivos para no dejar de hacer ejercicio en otoño

Cómo hacer para que las bajas temperaturas y la rutina diaria no nos saquen las ganas de practicar actividades físicas. Las bajas temperaturas y comienzo de las actividades no sean excusas para dejar de hacer ejercicio. Practicar actividades físicas regularmente es esencial para mantener una vida saludable y evitar subir de peso en esta época del año. Natalia Jiménez, experta en fitness de Luz de Mar Sports, ofreció cinco consejos de gran ayuda para seguir motivados hasta la primavera. 1. VARIAR ES GANAR Para aquellos a quienes los aburren las rutinas, probar nuevas disciplinas puede ser una buena idea. Zumba, boot camp, aquafitness, skybeat, acro yoga, telas, rockcycle, body jump, plio power y running ayudan a ponerse en forma sin caer en los mismos ejercicios de siempre. 2. LLEVAR UN REGISTRO Tomar nota de los ejercicios que se realizan es útil para ver el progreso y mantenerse motivado. Actualmente existen muchas aplicaciones que nos ayudan a llevar el registro. 3. UNA COMPAÑÍA, SIEMPRE SUMA Entrenar acompañado es una motivación extra, ya que el compromiso es grupal y pensar que nos están esperando ayuda a vencer la fiaca. 4. BIEN EQUIPADO Elegir la ropa adecuada para hacer deporte influye de manera positiva en el rendimiento. Lo ideal son las prendas de lycra, polysap o supplex para evitar que el sudor permanezca en el cuerpo y provoque malestares, punto no menor en épocas de frío, cuando el enfriamiento de la transpiración puede provocar enfermedades. Además, es fundamental elegir el talle justo para garantizar comodidad. Otro infaltable es la botella de agua para mantenerse hidratado. 5. EL RESULTADO FINAL ES LO QUE IMPORTA Para mantener el entrenamiento a largo plazo es clave estar convencido y ser constante. Aunque las condiciones climáticas cambiantes atentan contra las ganas de ponerse en movimiento, hay que ver el lado positivo: el aire frío invita a ir un poco más rápido y las pocas horas de luz son un estímulo para aprovechar mejor el tiempo. Fuente: Mundotkm.com



5 motivos para no dejar de hacer ejercicio en otoño

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: