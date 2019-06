La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/jun/2019 Primera B Nacional:

HOY, REUNIÓN INFORMATIVA PARA SOCIOS La Comisión Directiva del Club Villa Dálmine organizó para esta noche una reunión informativa abierta a todos los socios de la institución. Será a partir de las 20 horas y estará enfocada en presentar el balance del primer año de la actual gestión y también "el contrato que liga a la institución con el grupo inversor", según se informó a través de Facebook. Esta semana se incorporaron su ayudante, Fernando Clementz, el mediocampista Federico Recalde y el juvenil Luca Zárate. Y hoy lo hará Matías Ballini. Si bien todavía no ha terminado la actual temporada de la Primera B Nacional (Sarmiento y Central Córdoba definirán el sábado el segundo ascenso en Junín), Villa Dálmine sigue avanzando en la preparación de la próxima campaña. Y en ese trabajo, el flamante ciclo de Lucas Bovaglio como entrenador Violeta ha sumado piezas esta semana. El DT ya cuenta a su lado con su ayudante Fernando Clementz, quien por cuestiones personales no pudo estar junto a Bovaglio en el arranque de los trabajos el pasado jueves. Junto al preparador físico Gabriel Yomaha, conforman el núcleo del actual cuerpo técnico que se completa con profesionales del club. Además, el lunes se reintegró a los entrenamientos el volante Federico Recalde, uno de los jugadores con contrato vigente con la institución. Y hoy se acoplaría otro mediocampista central formado en las divisiones inferiores de Villa Dálmine: el capitán Matías Ballini, quien también tiene vínculo por otra temporada más. Esta semana, además, se sumó una cara nueva al plantel profesional: el volante ofensivo Luca Zárate (20 años), hijo de Ariel y sobrino de Mauro, actual delantero de Boca Juniors. Tras su paso por las divisiones juveniles de Vélez Sarsfield, Luca se sumó a la Cuarta División del Violeta y en sus últimas presentaciones ha tenido destacadas actuaciones, Incluso, marcó un doblete en la victoria 2-0 ante Camioneros el viernes 23 de mayo. Y el pasado sábado convirtió un gol en el triunfo 3-0 de Villa Dálmine sobre Defensores de La Esperanza por la quinta fecha de la Liga Campanense. Bovaglio siguió ese encuentro junto al Director Deportivo, Gabriel Viglianti, y ya tomó nota de Zárate y también de algunos otros juveniles que podrían sumarse próximamente al plantel profesional como el lateral derecho Juan Ignacio Motroni y el delantero Tomás Montiel (anotó el 1-0 en dicho partido). Mientras tanto, el DT seguirá con la actual tanda de entrenamientos diseñados con muchos trabajos con pelota, buscando concretar su primer objetivo en Villa Dálmine: "hacer un buen diagnóstico de los jugadores que están en el club porque ello puede ser el mejor acierto en la conformación del próximo plantel".

