Ganaron sus respectivos compromisos por la octava fecha y llegaron a los 18 puntos. Otamendi y Leones Azules también sumaron de a tres. El pasado sábado, en cancha de Otamendi FC, se disputó la octava fecha del Torneo Femenino que organiza la Liga Campanense de Fútbol. Y la jornada dejó victorias de Juventud Unida y La Josefa, que quedaron como líderes, sacándole tres puntos de ventaja a Las Palmas A, que tuvo fecha libre. El vigente bicampeón, Juventud Unida, superó 3-0 a Las Palmas "C" y de esa manera volvió al triunfo después de la derrota ante Las Palmas "B" y de haber quedado libre en la fecha anterior. Por su parte, La Josefa (que todavía no quedó libre) venció 2-1 a Las Palmas "B" y también se reencontró con la victoria, dado que en la fecha anterior había igualado 1-1 con Defensores de La Esperanza. Además, por esta octava fecha, Otamendi FC le ganó 3-0 a Defensores de La Esperanza, mientras que Leones Azules derrotó 2-1 a Villanueva. Así, ambos conjuntos de Otamendi siguen en ascenso y se ubican en la cuarta y quinta posición respectivamente. El restante encuentro de esta jornada terminó en empate: Mega Juniors igualó 1-1 con Deportivo San Felipe en un duelo de dos equipos a los que les cuesta mucho ganar. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Juventud Unida y La Josefa, 18 puntos; 3) Las Palmas "A", 15 puntos; 4) Otamendi FC, 14 puntos; 5) Leones Azules, 12 puntos; 6) Las Palmas "B", 11 puntos; 7) Las Palmas "C", 8 puntos; 8) Defensores de La Esperanza y Deportivo San Felipe, 5 puntos) 10) Mega Juniors, 4 puntos; 11) Villanueva, 1 punto. La máxima artillera del campeonato es Ariana Cáceres (La Josefa), con 7 tantos. Luego se ubican: Gimena Sauco (Juventud Unida) y Daniel Carabajal (Otamendi FC), con 6 goles; y Yaquelin Blanco (Deportivo San Felipe) y Salomé Ramón (Las Palmas A), con 5 goles.

