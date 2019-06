Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 05/jun/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 05/jun/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

ARGENTINA ELIMINADA La Selección Sub 20 quedó eliminada del Mundial de la categoría que se está disputando en Polonia tras perder frente a Mali en Octavos de Final. El conjunto dirigido por Fernando Batista igualó 1-1 en los primeros 90 minutos (Adolfo Gaich abrió la cuenta) y luego, en el inicio del alargue, se puso en ventaja nuevamente con un remate de Ezequiel Barco que se desvió en Diaby (autor del 1-1 para los africanos). Y cuando ya se jugaba tiempo adicionado del segundo tiempo del alargue, Mali llegó a la igualdad por intermedio de Boubacar Konte después de jugar rápido un tiro libre y tomar mal parada a la defensa albiceleste. Ya en los penales, el conjunto africano no falló y así aprovechó que su arquero Koita desvió la ejecución de Tomás Chancalay para sellar su pase a los Cuartos de Final. Los cruces en dicha instancia serán: Colombia vs Ucrania, Italia vs Mali, Estados Unidos vs Ecuador y Corea del Sur vs Senegal. SUMA FÚTBOL La Selección Argentina Mayor continua con su preparación para la Copa América "Brasil 2019" y, ayer, el entrenador Lionel Scaloni dispuso dos equipos para realizar un ensayo de 11 vs 11. Asó, de un lado estuvieron Franco Armani; Milton Casco, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Giovani Lo Celso, Guido Pizarro, Leandro Paredes, Ángel Di Maria; Lionel Messi y Matías Suárez. Y del otro: Agustín Marchesín; Renzo Saravia, Juan Foyth, Ramiro Funes Mori, Nicolás Tagliafico; Paulo Dybala, Guido Rodríguez, Roberto Pereyra, Rodrigo De Paul; Lautaro Martínez y Sergio Agüero. El arquero Esteban Andrada (llegó ayer y fue el último jugador en incorporarse) completa la nómina de 23 jugadores que participarán de este certamen. La Selección continuará trabajando en Ezeiza hasta mañana jueves, cuando parta rumbo a San Juan, donde el viernes disputará un amistoso frente a Nicaragua en el Estadio Bicentenario. Las entradas para dicho encuentro ya están agotadas. ¿MERCIER DEJA TUCUMÁN? Según trascendió ayer, la dirigencia de Atlético Tucumán ya le habría expresado al campanense Juan Mercier (39) que no le renovará el contrato que vence el 30 de junio. La noticia causó sorpresa porque, en primera instancia, se había conocido que el entrenador Ricardo Zielinski había solicitado la continuidad de "Pololo" en el conjunto tucumano. CENTURIÓN A MÉXICO El mediocampista Ricardo Centurión seguirá su carrera en México: se incorporará a Atlético San Luis de ese país, equipo que recientemente ascendió a la Primera División, después de superar en la final a Dorados de Sinaloa, el conjunto dirigido por Diego Armando Maradona. Centurión, de 26 años, no juega desde de su pelea con Eduardo Coudet en pleno Monumental durante la derrota de Racing ante River. Luego de ese episodio fue separado del plantel de La Academia y deambuló por los entrenamientos de la Reserva, donde también tuvo inconvenientes de conducta. PRATTO LESIONADO El delantero Lucas Pratto fue diagnosticado con fisura con edema en el sacro, luego que disputara los últimos partidos del semestre con molestias. Por ello, el atacante de River Plate deberá ahora cumplir con un reposo de un mes que afectarán sus vacaciones y también sus primeros movimientos en la próxima pretemporada que realizará el Millonario.

