El remero campanense se encuentra en la capital inglesa junto a su compañero de bote Cristian Rosso y al head coach nacional, Martín Cambareri. Los primeros objetivos serán las regatas mundiales, pero luego vendrán los platos fuertes: los Juegos Panamericanos de Lima y el Mundial de Austria. Rodrigo Murillo viajó la semana pasada a Londres para dar inicio a una extensa gira europea bajo las órdenes del entrenador y head-coach del equipo argentino de remo, Martín Cambareri. El campanense competirá en doble par de remos cortos junto al marplatense finalista olímpico y mundial Cristian Rosso en las FISA World Rowing Cups II y III, que se realizarán en Poznan, Polonia, y Rotterdam, Holanda, respectivamente. Luego de estos dos eventos de nivel de elite vendrán las dos regatas más esperadas e importantes del año: los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y los World Rowing Championships de Linz-Ottensheim, en Austria, clasificatorios para Tokio 2020. Ser parte de un Juego Olímpico es el histórico anhelo de Murillo, quien ha estado muy cerca de lograrlo en la pasada clasificación continental europea en Lucerna, Suiza, en dos sin timonel junto a Martín Lasserre (quedaron a menos de dos segundos). El atleta del Club San Fernando ya sabe lo que es ser campeón panamericano: se consagró en Guadalajara 2011 en cuatro sin timonel. En Lima, el hijo del mítico entrenador del Campana Boat Club y de la Selección Nacional ya está confirmado para competir en doble par y en ochos, y resta saber si también correrá cuádruple par. En la edición pasada de los Juegos Panamericanos en Toronto, Murillo no se consagró campeón, pero fue el atleta con más medallas ganadas de toda la delegación argentina. Sin embargo, los World Rowing Championships de Linz-Ottensheim (Austria) son donde se posan los máximos anhelos del campanense. Es que, aparte de ser la regata más importante y de mayor nivel del mundo, la edición 2019 será clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Murillo y Rosso, en doble par, deberán finalizar entre los 11 mejores para obtener el pasaje, que de concretarse sería el debut para el primero y la segunda vez para el marplatense (que fue cuarto en Londres 2012, también en doble par, junto al remero del Club Teutonia Ariel Suárez).

CRISTIAN ROSSO Y RODRIGO MURLLO COMPETIRÁN EN DOBLE PAR. UN CALENDARIO EXIGENTE El cronograma del campanense Rodrigo Murillo marca que en 70 días tendrá cuatro competencias, con el siguiente calendario: -del 21 al 23 de junio: FISA World Rowing Cup II en Poznan, Polonia -del 12 al 14 de julio: FISA World Rowing Cup III en Rotterdam, Holanda -del 28 de julio al 1 de agosto: Juegos Panamericanos de Lima 2019 -del 25 de agosto al 1 de septiembre: World Rowing Championships en Austria EL CAR 2019 SERA EN ENSENADA El pasado domingo se filtró la noticia de que, tras más de una década, el Campeonato Argentino de Remo no se realizará en Tigre. Con la Pista Nacional en paupérrimas condiciones de salubridad y con los antecedentes de falta de agua que hicieron estragos en la edición 2018, la Asociación Argentina de Remeros Aficionados salió a buscar una alternativa. Y la encontró en Ensenada, en el Club de Regatas La Plata, que, paradójicamente, no tiene ninguna competencia oficial en el calendario de regatas. Las fechas de realización del CAR serán 31 de octubre, y 1, 2 y 3 de noviembre. Para la modalidad Master, las fechas serán del 7 al 10 de noviembre. #Remo El campanense Rodrigo Murillo se entrena en Londres para las World Cups II y III que se realizarán en Polonia y Holanda, respectivamente. Competirá en Doble Par junto al marplatense Cristian Rosso. Después irá por los Juegos Panamericanos de Lima y el Mundial de Austria. pic.twitter.com/SocbN3DE6l — Pablo Scoccia (@chuecosco) 5 de junio de 2019

Remo:

Rodrigo Murillo se entrena en Londres para las World Cups II y III

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: