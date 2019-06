Perdió 57 a 10 por la novena fecha de la Segunda División de la URBA. Su próximo compromiso será ante Las Cañas como local. Por la novena fecha de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana perdió 57-10 como visitante frente a Del Sur Rugby en un partido disputado el sábado por la tarde. De esta manera, el balance del Tricolor quedó en dos triunfos y siete derrotas, por lo que con 12 puntos ocupa la 12ª posición del campeonato que lidera El Retiro (41), equipo que ganó sus nueve compromisos. En esta oportunidad, frente a Del Sur, el head coach César Gigena alistó a Alan González, Didier Galeano, Gabriel Pujol; Leo Correa, Andrés Moreno; Carlos Díaz, Bruno Calle, Nicolás Toledo; Martín Lescano, Juan Calvi; Facundo Cerdá, Franco Barco, Damián Colella, Franco Velázquez; y Nazareno Alaguibe. Luego ingresaron: Laureano Salas, Lautaro Nelli, Javier Pérez y Cristian Giles Delgui. El encuentro comenzó parejo y en el primer tramo del juego, el CCC tomó ventaja de 9-5 gracias a tres penales convertidos por Calvi. Sin embargo, en la segunda parte de esa primera mitad, Del Sur asumiría el control del partido con tries a los 21, 36 y 40 minutos para llegar 26-9 arriba al entretiempo. El inicio del complemento continuó por la misma senda. Incluso, después de la amarilla que vio Velázquez en la primera parte, se sumó la recibida por Toledo en el arranque de la segunda. Y Del Sur facturó tries a los 3, 14, 16 y 20 minutos para ampliar el score y sentenciar el pleito. Así, el try de Moreno a los 27 apenas sirvió para decorar el resultado final (57-14). Los demás resultados de esta novena fecha también fueron victorias locales: Virreyes 39-12 Club Argentino, Gimnasia de Ituzaingó 23-11 La Salle, Mercedes 34-12 San Miguel, El Retiro 37-13 Tiro Federal de San Pedro, Las Cañas 45-26 Los Cedros, y Atlético Chascomús 27-13 Varela Jr. El próximo compromiso del Tricolor será como local frente a Las Cañas, equipo que marcha en la segunda ubicación con 31 puntos (seis victorias, un empate y dos derrotas). Además, por esa misma 10ª fecha también jugarán: Los Cedros vs El Retiro, Tiro Federal de San Pedro vs Mercedes, San Miguel vs Gimnasia de Ituzaingó, La Salle vs Virreyes, Club Argentino vs Varela Jr y Del Sur vs Atlético Chascomús.

EL CCC FUE SUPERADO AMPLIAMENTE POR DEL SUR (FOTO: @PERFECTAS.IMPERFECCIONES).

#Rugby Ciudad de Campana cayó en su visita a Del Sur: perdió 57 a 10 por la novena fecha de la Segunda División de la URBA. Su próximo compromiso será ante Las Cañas como local. pic.twitter.com/eQ5g9N4tWo — Pablo Scoccia (@chuecosco) 5 de junio de 2019

Rugby:

Ciudad de Campana cayó en su visita a del Sur

