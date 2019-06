Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 05/jun/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 05/jun/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

OTRO FEDERER – NADAL Las semifinales de Roland Garros 2019 serán escenario de una nueva edición del gran clásico del tenis moderno: Roger Federer vs Rafael Nadal. En Cuartos de Final, el suizo eliminó ayer a su compatriota Stanislas Wawrinka al superarlo por 7-6, 4-6, 7-6 y 6-4. En tanto, el español tuvo mucho menos trabajo: derrotó 6-1, 6-1 y 6-3 al japonés Kei Nishikori. Los Cuartos de Final continuarán hoy con los dos enfrentamientos restantes: el austríaco Dominic Thiem se medirá con el ruso Karen Khachanov (que eliminó a Juan Martín Del Potro en Octavos), mientras que el N° 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, se medirá ante el alemán Alexander Zverev. RUGBY: CAYÓ EL SUB 20 El Seleccionado Argentino Sub 20 de rugby perdió 30-25 frente a Gales en la jornada inaugural del Mundial que se está disputando en Rosario y Santa Fe. Por la primera fecha del Grupo A, en este encuentro desarrollado en el Hipódromo de Rosario, Los Pumitas llegaron a estar 22-20 arriba cuando promediaba el segundo tiempo, pero los europeos cerraron mejor el juego. Francisco Minervino, Rodrigo Isgro e Ignacio Mendy marcos los tries argentinos, mientras que Gerónimo Prisciantelli y Joaquín De la Vega Mendía colaboraron con un penal y una conversión cada uno. El próximo compromiso de Los Pumitas en este certamen será el sábado desde las 13 horas frente a Fiji. Luego, el miércoles 12 se medirán ante Francia en el cierre de la zona. OLÍMPICO SEMIFINALISTA La Liga Nacional de Básquet tiene a su primer semifinalista: Olímpico de La Banda venció 89-75 a La Unión de Formosa y ganó 3-1 la serie de Cuartos de Final. Ahora espera por el ganador del cruce entre Regatas Corrientes e Instituto de Córdoba, que el elenco correntino llevó a un quinto juego después de imponerse 98-83 como local en el cuarto partido. Del otro lado del cuadro, al cierre de esta edición se disputaban los cuartos juegos: San Lorenzo visitaba a Boca Juniors con ventaja de 2-1, mientras que Ferro Carril Oeste recibía a Comunicaciones de Mercedes con la opción de liquidar en Caballito la serie que ganaba 2-1. NBA: TERCERA FINAL Esta noche, desde las 22.00 (hora argentina), Golden State Warriors recibirá a Toronto Raptors en el tercer juego de la serie final de la NBA. Los vigentes bicampeones no tendrán disponibles al alero Kevin Durant y al pivot Kevon Looney. En cambio, el escolta Klay Thompson está en duda después de haberse retirado lesionado en el tercer cuarto del segundo juego disputado en Canadá. PERDIÓ CUSOLITO El boxeador zarateño Emanuel Cusolito (57 kilos) perdió ante el tucumano Diego Alberto Ruiz (56,85) en una pelea en la que estaba puesto en juego el título Latino Plata de la categoría Pluma de la Comisión Mundial de Boxeo (CMB). El combate, que se desarrolló en el gimnasio del Club Platense, en la localidad de Vicente López, con televisación de TyC Sports, terminó con fallo dividido: las tres tarjetas marcaron 96-94, pero dos a favor de Ruiz y una para Cusolito, quien sufrió su segunda derrota consecutiva después de caer ante el mendocino Javier Chacón en la final del Torneo Súper 8 de la categoría Supergallo.



