La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/jun/2019 Una mujer resultó herida en un choque en Av. Varela y Urquiza







Circulaba en una moto en dirección al Arco cuando colisionó con un auto. Una mujer resultó herida y debió ser asistida y trasladada al Hospital San José por personal del SAME luego de protagonizar un accidente ocurrido ayer en el cruce de avenida Varela y la calle Urquiza. La mujer circulaba en una moto Suzuki 100 por Varela en dirección al Arco cuando colisionó con un Peugeot 206 que intentaba cruzar la avenida por la calle Urquiza. Producto del impacto y la caída, sufrió diferentes traumatismos y, por ello, fue derivada al nosocomio municipal para su observación. En el lugar, además, se hicieron presentes móviles y personal de Prefectura y el Comando de Patrulla.

PERSONAL DEL SAME ASISTIÓ Y TRASLADÓ A LA HERIDA EN UN OPERATIVO QUE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE PREFECTURA Y POLICÍA.





EL AUTO INVOLUCRADO EN EL ACCIDENTE: UN PEUGEOT 206 QUE CRUZABA POR URQUIZA.

#Dato choque en Av. Varela y Urquiza. Suzuki 100 y Peugeot 206, una mujer con golpes varios trasladada al hospital San José por SAME 1. Presente prefectura Seguridad Ciudadana y CP zona 1. pic.twitter.com/lu0hyaU5A3 — Daniel Trila (@dantrila) 5 de junio de 2019

