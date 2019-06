La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/jun/2019 Lanzaron oficialmente el Sindicato de Trabajadores Pasivos a nivel nacional











Oscar Etchart (sec. Gral Campana)

Juntaron 3 millones de avales, y suman más de 900 delegaciones adheridas, incluyendo Campana. Oscar Echart fue uno de los principales oradores. El multitudinario acto realizado este martes en CABA contó con la presencia de Delegados de todas las provincias y diversas delegaciones regionales. Horacio Burgos, como Secretario General Nacional anunció oficialmente el lanzamiento del Sindicato de Trabajadores Pasivos, luego de varios oradores que recorrieron distintas problemáticas que ocuparán a la institución. En ese sentido, de destacar que, sin aviso previo, Oscar Etchart, integrante de la delegación de Campana, fue invitado a dirigirse a los presentes. "La unidad de criterios de los viejos setentistas me emocionó y las ganas de luchar, juro que abruma y me llena de ilusiones", comentó a La Auténtica Defensa. La comitiva de Campana también estaba integrada por Juan C. Díaz, Osvaldo Tabares, y Ezequiel Tellería. "Los jubilados del país volvemos organizados para reclamar sanamente por la recuperación de nuestros derechos, somos de la época del prohibido rock and rold, viejos luchadores desde Onganía en los 60, activistas de la sacrificada juventud de los años 70/80 tenemos experiencia y hoy que deberíamos estar acariciando nuestros nietos, debemos volver sanamente a la lucha y como ya somos experimentados en ella, se llegó al límite no permitiremos más avasallamientos a nuestros derechos adquiridos", señaló Etchart durante la reunión. El cierre del encuentro estuvo a cargo del mentor y apoderado del STP, Christian D´alessandro, quien adelantó la redacción y presentación de dos proyectos de ley con la recuperación de derechos y tratamiento digno de los trabajadores pasivos argentinos.

LANZARON OFICIALMENTE EL SINDICATO DE TRABAJADORES PASIVOS A NIVEL NACIONAL







Lanzaron oficialmente el Sindicato de Trabajadores Pasivos a nivel nacional

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: