La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/jun/2019
Luis Vasile elegido líder del "Movimiento Social por la República" en Campana







El partido que a nivel nacional encabeza Toti Flores desembarca en la ciudad con un fuerte foco en el trabajo social. El Movimiento Social por la República desembarcó en Campana de la mano de Luis Vasile y vecinos interesados en trabajar en los barrios para, al mismo tiempo, fortalecer la gestión del intendente Abella. Junto a Vasile, el MSR Campana es integrado por Eduardo Graf y otros militantes de extracción vecinal. Y es que el partido, que a nivel nacional conduce "Toti" Flores, se forjó a partir de "gente que no tienen nada que ver con la política, (personas provenientes) de comedores y merenderos, que están enojadas con los políticos", según explicó Vasile en diálogo con La Auténtica Defensa, Vasile y Graf se integraron al MSR a través de Cristian "Chapu" Martínez, uno de los referentes políticos más importantes de Morón. "Tuvimos una primera charla y la verdad es que después de 10 minutos ya hablábamos el mismo idioma", destacó Vasible. En Morón y alrededores, el MSR realiza un importante trabajo enfocado en las adicciones, campo en el que Vasile se viene especializando y dentro del que quiere aportar su experiencia, también en nuestra ciudad. En ese sentido, el dirigente explicó que "hay que usar a la política como una herramienta para ayudar al vecino y no al revés". Asimismo, aclaró que el trabajo social debe estar orientado a generar oportunidades y no tener una matriz "clientelista", es decir, ejercerlo "a cambio de un voto". "En Morón recuperaron una sociedad de fomento que hacia 10 años que era un prostíbulo, venta y fumadero de droga. Hoy ahí enseñan panadería, peluquería, computación, kick boxing y fútbol. Esos son los valores que quiere inculcar el partido", aseguró Vasile. Los próximos pasos del MSR en Campana son terminar de conformar su comisión directiva y ampliar la base de colaboradores para que cada uno aporte desde lo que sabe. "El MSR me buscó por mi conocimiento sobre tratamientos de adicciones. Y lo que queremos hacer en Campana es que el músico aporte desde la música, el artista desde el arte, para sacar de cada vecino el cien por cien", comentó Vasile. Además, cuando el partido termine de conformarse, otra de las prioridades es reunirse con el intendente Abella "y manifestarle apoyo absoluto", adelantó Vasile.

El dirigente campanense fue invitado a ser uno de los oradores del último encuentro llevado a cabo la semana pasada.





Vasile junto al Chapu Martínez, uno de los referentes de MSR en Morón, y otros integrantes del partido de toda la provincia.



Luis Vasile elegido líder del "Movimiento Social por la República" en Campana

