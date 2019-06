La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/jun/2019 El Rincón de Aléthea:

Rituales heredados

Por Angela Monsalvo











"No existe modernidad sin una buena tradición" --Anónimo. En la Edad Media ya era conocida con su nombre actual esta pasta exquisita que a todos gusta, los ñoquis. El significado de ñoqui, es algo así como "pelota", ya que justamente su forma es semejante, El origen italiano de los ñoquis, nace de una leyenda basada en la historia de San Pantaleón, un joven médico de Nicodemia, que tras convertirse al cristianismo, peregrinó por el norte de Italia. Allí, cuenta la leyenda, en cierta ocasión en que pidió pan a unos campesinos vénetos, éstos lo invitaron a compartir su pobre mesa. Agradecido, les anunció un año de pesca y cosechas excelentes. Aquel episodio había ocurrido un 29 de Julio, por tal razón se recuerda ese día con una comida sencilla representada por los ñoquis. Otra versión mucho más extendida de la historia de por qué se consumen los ñoquis de forma tradicional en esa fecha, es que al ser uno de los últimos días del mes, las personas de pocos recursos no tenían dinero más que para comer lo que estuviese hecho de las materias primas más baratas. Así que se consumía el conocido en Argentina como "ñoquis de pobre", hecho a base de harina y huevo, o incluso harina y agua, sin papa. Lo cuál se relacionaría con la costumbre de poner dinero debajo del plato, para empezar el mes siguiente con mejores posibilidades económicas. En Italia, precisamente en Calabria, con este fin todos los días 29, preparaban una fuente de ñoquis con mucha papa, que era lo mejor que cultivaban, poca harina y sal y la ofrecían con el fin de que la próxima cosecha fuera buena y abundante. Los inmigrantes de principios de siglo nos importaron esta costumbre, que se ha arraigado en nosotros los argentinos, que los comemos en esa fecha, como pedido de sustento y fortuna. Aunque en esta ceremonia las opiniones están divididas, debajo de cada plato debe colocarse un billete de dinero. Algunos dicen que hay que guardarlo, para que atraiga más billetes, y otros que hay que gastarlo. Lo que debe cumplirse y en ésto hay total coincidencia, es que los ñoquis deben amasarse en casa, pues nuestras manos al hundirse en la masa transmiten el amor que sentimos por nuestra familia. Los ingredientes de la masa fueron variando con el tiempo, comenzaron a ser elaborados con varias harinas, en especial de trigo. Mezcladas con agua, condimentada con sal y hervidos. Años después la masa fue enriquecida con espinaca, queso, castaña, carne o pescado. Luego de la introducción del maíz en Italia, a mediados del siglo XVI, surgió el ñoqui de polenta. La llegada de la papa, entre los siglos XVI y XVII, cambió la historia del plato. Los sicilianos crearon su propia versión, son famosos sus ñoquis a base de harina de trigo, ricotta, pasas de uva y albahaca. La receta de los romanos lleva semolín, se cocina en leche y va al horno con queso parmesano. Los ñoquis, vencieron incluso la resistencia de los napolitanos, adeptos a los espaguettis y otras masas largas. El éxito llegó incluso a países vecinos. En Alemania y Hungría, existe un plato similar, los "spatzle", que se acompañan con carnes asadas,o gratinados y servidos en sopas. Los húngaros repitieron la receta cambiando el nombre a "galuska", que se acompaña con el famoso "goulash", un guiso de carne cocida. Traigan suerte o no, los ñoquis del 29, son un clásico y vale la pena disfrutarlos.

