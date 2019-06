La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/jun/2019 Básquet:

Boat Club perdió ante Presidente Derqui como local







El único invicto del Oficial de la ABZC se impuso 82-75 y sumó su séptima victoria en fila. Esta noche, Ciudad de Campana abre la segunda rueda visitando a Defensores Unidos en Villa Fox. El martes por la noche, el Campana Boat Club perdió 82-75 como local frente a Presidente Derqui en un partido pendiente de la 4ª fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Zárate-Campana (ABZC). De esta manera, el CBC sufrió su séptima derrota en ocho presentaciones y con 9 puntos sigue ocupando el último lugar de la tabla de posiciones. En cambio, Presidente Derqui extendió su invicto a siete partidos y con 14 puntos ya igualó la línea de Ciudad de Campana. Así, su arribo a la cima que hoy ostenta Sportivo Pilar (16) es sólo cuestión de que complete los dos partidos que todavía adeuda de la primera rueda (ante Defensores Unidos y Sportivo Escobar). Una situación que no sorprende, porque el equipo que dirige Esteban "Turco" Sánchez mantiene por ahora la base del último Torneo Federal, con muchos jugadores de jerarquía y muchos centímetros. Ante el Boat Club, el ala-pivot Juan Ignacio Baquero (32 puntos) marcó diferencias, acompañado por los 211 centímetros de Julián Aprea (15), la versatilidad del campanense Lautaro Toranzo y la experiencia del base Nicolás Medina. Sin embargo, el conjunto dirigido por Gustavo Godoy presentó batalla, incluso ante la ausencia de Marcos Jelavich y después de un flojo primer cuarto (apenas 10 puntos). Pero en el segundo período, con buenos aportes de Leandro Fink y Gustavo Marafioti, logró nivelar el marcador y llegar 32-32 al entretiempo. En el tercer cuarto comenzó a crecer Guido Cadelli, goleador local con 29 puntos (12 en el último cuarto), y también aparecieron importantes conversiones de Bruno Santini para sostener al Bote en partido. Pero Derqui, apoyándose en la fuerza del tándem Baquero-Aprea (47 puntos entre ambos) y con oportunos triples de Medina y Henriques se terminó quedando con la victoria por 82 a 75. EL CCC ABRE LA 2ª RUEDA Esta noche, desde las 21.00 horas, se pondrá en marcha la segunda rueda del Torneo Oficial de la ABZC con el partido que Ciudad de Campana disputará en Zárate frente a Defensores Unidos. El Tricolor llega después de la gran victoria 88-68 que consiguió como visitante frente a Sportivo Escobar con 41 puntos de Francisco Santini. La programación continuará mañana viernes y tendrá en acción nuevamente al Campana Boat Club, que recibirá a Independiente de Zárate desde las 21.30 horas. Además jugarán: Sportivo Pilar vs Presidente Derqui y Sportivo Escobar vs Atlético Pilar. En cambio, todavía está a confirmar el duelo entre Central Buenos Aires y Honor y Patria de Capilla del Señor. SÍNTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (75): Agustín Giordanelli (9), Guido Cadelli (29), Bruno Santini (10), Leandro Fink (13) y Agustín Marafioti (12) (FI) Francisco Irisarri (2) y Santiago Michelotti (0). DT: Gustavo Godoy. PRESIDENTE DERQUI (82): Nicolás Medina (8), Nicolás Henriques (5), Lautaro Toranzo (9), Juan Ignacio Baquero (32) y Julián Aprea (15) (FI) Federico Mazzonelli (2), Pablo Boegnik (6), Alex Sánchez (5), Tobías Codaro (0) y Leandro Ortiz (0). DT: Esteban Sánchez. PARCIALES: 10-19 / 22-13 (32-32) / 18-22 (50-54) / 25-28 (75-82). JUECES: Raúl Imosi y Joaquín Albertinski. GIMNASIO: Campana Boat Club.



GUIDO CADELLI ANOTÓ 29 PUNTOS ANTE PRESIDENTE DERQUI.

