El invicto Tricolor en la competencia provincial llegó a nueve partidos tras la victoria 73-63 sobre Universal de La Plata. El andar de Ciudad de Campana en la Liga Provincial Sub 19 sigue siendo perfecto: nueve victorias en nueve presentaciones lo muestran en lo más alto de la Zona Norte 1 y, además, como uno de los dos invictos del certamen (el otro es Gimnasia y Esgrima de La Plata). La novena sinfonía Tricolor llegó el pasado domingo, cuando superó 73-63 como local a Universal de La Plata en un partido en el que tuvo que remontar un inicio irregular (estuvo 38-26 abajo promediando el segundo cuarto) y resistir en un tercer período de bajísima efectividad ofensiva. Finalmente, con una gran tarea de Joaquín Aguilar (27 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias) y un sólido aporte de Agustín Hernández (18 puntos y 14 rebotes), el CCC se quedó con el triunfo y extendió su racha invicta. Esta novena fecha de la Zona Norte 1 se completó con la victoria de Gimnasia de Pergamino por 94 a 75 como local sobre Platense de La Plata; y con el éxito de Somisa de San Nicolás ante Central Buenos Aires de Zárate por 102 a 46. De esta manera, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: 1) Ciudad de Campana (9-0), 18 puntos; 2) Gimnasia de Pergamino (6-3), 15 puntos; 3) Universal de La Plata (5-4), 14 puntos; 4) Somisa de San Nicolás (4-5), 13 puntos; 5) Platense de La Plata (2-7), 11 puntos; 6) Central Buenos Aires (1-8), 10 puntos. Por la 10ª y última fecha de esta fase regular jugarán: Ciudad de Campana vs Central Buenos Aires, Universal (LP) vs Gimnasia (P) y Platense (LP) vs Somisa (SN). SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (73): Agustín Ailloud (0), Matías Pagura (6), Joaquín Aguilar (27), Lucio Cadelli (4) y Agustín Hernández (18) (FI) Emilio Polese (10), Gianluca Cinquini (5), Máximo Fritzler (3) y Joaquín Pereyra (0). DT: Sebastián Silva. UNIVERSAL (63): Federico Bava (3), Iago Giacobini (17), Mateo García (6), Pedro Anconetani (17) y Norberto Aristu (6) (FI) Gerónimo Seimandi (0), Pedro Canegalli (14), Francisco Diez (0) y Franco Capurro (0). DT: Lucas Couti. PARCIALES: 17-23, 25-17 (42-40), 8-5 (50-45) y 23-18 (73-63) GIMNASIO: Ciudad de Campana.

EL CCC CERRARÁ LA FASE REGULAR ANTE CENTRAL BUENOS AIRES.



