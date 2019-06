Este año, el campanense hizo su esperado debut. "Ahora estamos en pleno crecimiento", cuenta, al tiempo que destaca el ambiente que vive en la Clase 850cc: "Se armó un grupo muy unido y eso está bueno".

El campanense Gonzalo Conti se toca la barba y no duda: "Yo sabía que iba a correr en algún momento. Desde que compré este auto iba a tener que hacerlo andar. No tenía claro cuándo, pero un día se iba a dar". Está en la puerta de su emprendimiento comercial, donde se presta a la charla para contar cómo llegó a este momento que lo tiene, junto a su Fiat 600, como parte de la Clase 850cc que es fiscalizada por la Federación Norte de Automovilismo Deportivo (FEDENOR).

-Fue un tema lo del auto.

-Sí, porque al principio es como que dudé. Escuchaba a mis amigos que me decían que le dé para adelante, pero nunca lo redondeaba. Reconozco que el problema era yo.

-¿Y entonces qué pasó?

-Bueno, llegó ese momento y arrancamos con los consejos de todos los que me conocían: el Gringo Zarantonello, Silvestre Gallo, que me ayudaba con las cubiertas, la Foquita Domínguez, mi familia… Todos me daban ánimo para que arranque. Recuerdo que lo armé y nos fuimos a Baradero a probar. No tenía ni idea, pero de a poco fuimos entendiendo de qué se trataba, porque si bien desde afuera ya lo veía interesante, el tema era desde adentro. Se subía Silvestre y giraba un par de vueltas; el Tano también; y yo dudaba hasta que probamos y aquí estamos.

-¿Ya sabías dónde ibas a correr?

-Ese fue otro tema, porque nada estaba definido. Era más improvisación que certeza a dónde íbamos con el auto. Me acuerdo que pensamos en la GT 900, fuimos a ver la categoría y me gustó. Corren en circuitos de asfalto y de tierra, lo vi muy familiar al tema y me gustó. Un fin de semana nos llevamos un asado y pasamos el día, fue muy agradable.

-Y allá fueron…

-No, no, por esto que te dije más arriba: no lo tenía muy claro. Me dijeron que fuera a ALMA y en verdad no era mala idea, pero cuando leímos el reglamento y los costos por carreras me quedé desilusionado, porque era imposible para mí ese presupuesto, así que decidimos esperar hasta que un día me cuentan que en Baradero corría una categoría no muy costosa y que se podía ir a probar. Fue allí donde empezó una nueva etapa para mí.

-¿Basado en qué situación?

-Que el costo me cerraba para estar en esta Clase 850cc que me motivó más aún al ver a Gallo corriendo allí y a Juancho Muñoz, que me asesoro y me dio las pautas para correr. Entonces no dudé: decidí meterme en este lindo emprendimiento. Además, nos tratan muy bien: es llamativo cómo nos recibieron y la verdad es que me gusta correr allí.

-¿Y te vas adaptando a la categoría?

-Sí, vamos de a poco. Debo afianzarme con el auto, tomar referencias y conocer todos estos nuevos circuitos. Para mí es toda una novedad, pero de a poco vamos progresando. El auto funciona y me falta a mí para estar al nivel que exige la categoría. Además, desde que lo atiende Fangio, el auto pegó un salto importante, dado que hizo un buen trabajo en el chasis. Ahora estamos en pleno crecimiento.

-¿Vas a hacer todo el año?

-Esa es la idea. En principio, el tema económico maneja todo, así que vamos viendo sobre la marcha.

-¿En casa cómo tomaron que estés corriendo?

-La Flaca es de fierro, no tiene problema y me acompaña a las carreras. Por ese lado, todo muy bien.

-Este fin de semana corren otra vez en Arrecifes

-Sí, ya lo conozco y vos sabes que casi me vuelvo el mismo sábado la vez anterior allí, porque no funcionaba y los muchachos me dieron una mano y no me dejaron que me vaya. Se los agradezco de verdad. Aprovecho para decirlo ahora: son una masa los compañeros. Vale la pena ir a correr porque más allá de que somos rivales en pista, somos amigos en la vida. Pasamos lindos fines de semana. Se armó un grupo muy unido y eso está bueno.

-En este lindo momento habrá gente a la que agradecer, ¿no?

-Sí, quiero agradecerle a toda la gente que me da una mano. A José Iglesias, Rectificadora Los Gallegos por el motor; a Diego Fangio DF Competición, por la caja y por darme una mano todo el fin de semana; el apoyo moral, ya que el viernes me quería volver; a Silvestre Gallo, Gomería La Cueva; Adriano Livio Zarantonello; a Cristian por pintarme el auto, ayudarme a armarlo y acompañarme el fin de semana; a Darío César Tomatis, Joel Fosati; a los auspiciantes y a toda la gente que me dio una mano. A mi señora Sandra, que sin ella este sueño de poder correr no se podría dar. Es lindo poder representar a Campana. Te repito: se armó un grupo muy lindo de gente. Diego, Juancho, su hijo Santiago, Zampizinini, Faker… espero que me dejen seguir siendo parte del mismo. Yo les prometí que voy a aprender todo lo que pueda e ir mejorando fecha a fecha.