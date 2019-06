La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/jun/2019 Trastorno Específico del Lenguaje: causas, tipos y síntomas







Denominamos Trastorno Específico del Lenguaje o TEL a aquella situación en la que existen severas dificultades en el lenguaje expresivo o comprensivo que no se deben a ninguna alteración neurológica, psíquica ni sensorial, en niños con una capacidad intelectual normativa. Los niños y niñas con este trastorno tienen un nivel de lenguaje inferior a lo esperable por su grupo de edad, y mantienen un desarrollo normativo en el resto de funciones y áreas. Si bien todos los tipos de lenguaje se presentan como alterados, la afectación principal se da en el lenguaje oral. No se trata de un simple retraso: Quienes lo padecen suelen tener un patrón de desarrollo diferente de esta habilidad. Es persistente, y aunque se trate el menor va a tener dificultades en esta área. Especialmente relevante es tener en cuenta que no es algo voluntario o que suponga una falta de esfuerzo por parte del niño. Las dificultades se dan a nivel sintáctico, morfológico, fonológico, semántico y/o pragmático. También pueden aparecer dificultades en otras áreas como el cálculo. 1. Trastorno del lenguaje expresivo Las personas con este subtipo de trastorno específico del lenguaje tienen limitaciones marcadas en la producción del lenguaje sin que existan problemas de comprensión. Dentro de este suele considerarse el trastorno de la programación fonológica en la que la producción del lenguaje es fluida pero de articulación distorsionada, o la dispraxia verbal en la que las dificultades de articulación hacen del habla algo extraño o incluso ausente. La comunicación no verbal no suele estar alterada, y su habla subvocal (es decir su lenguaje a nivel interno) está preservado. 2. Trastorno mixto del lenguaje expresivo-receptivo o fonológico-sintáctico En general, se considera que si existen problemas de comprensión en el lenguaje va a existir asimismo dificultades severas en la producción o expresión. En este tipo de trastorno, por lo tanto, se pueden observar dificultades tanto a la hora de elaborar el habla como a la hora de comprenderla. 3. Trastorno del proceso central de tratamiento y de la formación Se trata de un subtipo de Trastorno Específico del Lenguaje en el que se pueden observar diferentes problemas que no se corresponden por entero al propio hecho de comprender o expresar el lenguaje, sino con aspectos como la presencia de una sintaxis alterada y un ligero tartamudeo (trastorno léxico-sintáctico) o bien dificultades de comprensión debidas a la literalidad con el que el lenguaje es tendido o no se adapta a las situaciones (trastorno semántico-pragmático). TRATAMIENTO Y TERAPIAS El tratamiento del trastorno específico del lenguaje pasa en primer lugar por la evaluación de sus capacidades y el descarte de la existencia de diferentes problemas que pudieran influir en la capacidad de comprensión, para posteriormente trabajar desde la logopedia diferentes áreas del lenguaje. Concretamente, se procurará estimular la adquisición de vocabulario el diseño de diferentes actividades y estrategias que ayuden las habilidades con las que tengan problemas a la vez que potencian aquellas en las que más destaquen. Puede ser de utilidad contar con apoyos visuales que permitan una mejor comprensión de los contenidos durante la enseñanza, trabajar la conciencia fonológica. La intervención debe ser intensiva y continuada en el tiempo, y es importante contar con el apoyo y la participación tanto de la escuela como de la familia. En estos últimos se ha de hacer hincapié en que el niño no presenta estos problemas por dejadez o falta de motivación, y que comentarios negativos respecto a sus habilidades pueden provocarle sufrimiento y ansiedad de tal forma que limite e inhiba la comunicación con otras personas. Puede ser necesario tratar a nivel psicológico posibles problemas de autoestima y comportamiento para disfrutar de una mejor autoimagen. La educación de estos niños pasa por la escuela ordinaria en la mayoría de casos, si bien se deben tener en cuenta sus dificultades y suelen requerir el uso de planes individualizados que ajusten su currículo a sus capacidades. Fuente: psicologiaymente.com por Oscar Castillero Mimenza

Imagen ilustrativa.



Trastorno Específico del Lenguaje: causas, tipos y síntomas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: