Ya sobre el final, el presidente Fraticelli solicitó un cuarto intermedio para calmar los ánimos. A Cantlon le dijeron "maestro ciruela" y "manipulador". El nieto de Calixto Dellepiane los trató de corruptos, mientras Cazador le pedía a los gritos que diera nombres. Un nuevo cuadro tarifario lograría bajar hasta un 30% el valor de algunos trayectos de los colectivos urbanos. Lo que parecía sería una sesión tranquila del Concejo Deliberante de Campana tuvo momentos de alto voltaje en el que tuvo a Axel Cantlon de la UV Más Campana y sus cruces con el bloque oficialista como protagonistas. Sin nombrarlo, Carlos Cazador lo trató de "maestro ciruela" por esperar a la sesión para explicar que no se podía tratar sobre tablas la modificación del reglamento del HCD; y más adelante, Marina Casaretto lo trató de "manipulador" cuando logró que el expediente donde se reconoce una deuda a la empresa LAMCEF por la recolección, tratamiento y disposición final de residuos patógenos del Hospital San José. Pero las cosas subieron de tono, cuando Cazador perdió la compostura en el momento que Cantlon trató de corruptos a los integrantes del bloque oficialista, al tiempo que el presidente de Cambiemos le gritaba que diera nombres. Fue así que Fraticelli llamó al orden y solicitó un cuarto intermedio con los 4 presidentes de bloque para reencausar la sesión. La Banca Abierta fue utilizada por el vecino Diego Martín Cuesta, quien planteó la problemática de la falta de sanitarios en la Escuela 2 del barrio Banco Provincia que hoy cuenta con sólo 4 baños para 400 alumnos por turnos, e incluso compartido por alumnos de diferentes edades. En ese sentido, Cuesta solicitó el reacondicionamiento de los que se encuentran en funcionamiento y la construcción de dos nuevos sanitarios que, en primera instancia, no superaría los $200 mil. Otro momento de tensión pero que no pasó a mayores estuvo relacionado con el reciente incendio en un monte sobre Ruta 6 del que diéramos cuenta en nuestra contratapa del último martes. Aparentemente, el siniestro fue provocado por integrantes del grupo Honrar la Vida, quienes realizaban tareas de desmalezamiento e incluso tala en el predio en cuestión que sería de propiedad municipal. En ese sentido, el Bloque de PJ - Unidad Ciudadana logró tratar sobre tablas la prohibición de todo avance de obra en el lugar hasta tanto se remitan al HCD los proyectos o solicitudes que involucren cualquier acto a título gratuito u oneroso del mismo. A comisión pasó otro pedido sobre tablas, esta vez un proyecto de la UV Más Campana, en el que se plantea la prohibición de estacionar en varios sectores del Barrio Dalmine lindantes con "el campito" e incluso transformar en mano única a la calle Sáenz Peña, entre otras medidas. En ese sentido, y con el Director de Tránsito Alejandro Barja presente en la tribuna, Marco Colella de Red x Argentina, manifestó que "el 80% de las problemáticas del barrio" en cuanto al tránsito y ruidos molestos se solucionarían "sólo con hacer cumplir las normas que ya están establecidas". Particularmente emocionante fue el reconocimiento honorífico que todo el cuerpo le otorgó al concejal Félix Reynoso (PJ - Unidad Ciudadana) por su participación y aportes en el dictado del Protocolo Nacional para la determinación del cese irreversible de las funciones encefálicas; al tiempo que uno de los potenciales y trascendentes aportes de la noche vendrían de la mano del Ejecutivo: un proyecto de ordenanza que propone un nuevo cuadro tarifario para los colectivos locales, que promete bajar hasta en un 30% el valor de algunos trayectos dentro de nuestra ciudad.

El presidente Fraticelli tuvo que pedir un cuarto intermedio para reencausar la sesión de anoche.





Diego Martín Cuesta utilizó la Banca Abierta para plantear el déficit de sanitarios en la Escuela 2 del barrio Banco Provincia.





El Dr. Félix Reynoso fue reconocido por su participación y aportes en el dictado del Protocolo Nacional para la determinación del cese irreversible de las funciones encefálicas.

