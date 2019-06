Lo picó una yarará y está internado en Zárate

Se trata de Pablo Gauna. Tiene 23 años y fue atacado en el sector de islas. Recibió suero antiofídico y se encuentra estable. Ayer por la mañana Pablo Gauna (23) fue internado de urgencia en el Hospital Regional "Virgen del Carmen", donde recibió suero antiofídico tras ser picado por una víbora Yarará en su pierna izquierda mientras se encontraba realizando labores en el sector de islas de Campana. Fue cerca de las 08:20 cuando la Mesa de Enlace que se encuentra en las oficinas del CIMOPU toma conocimiento a través de Radio Estación de Policía que desde el sector Isleño, canal Alem, estaban trasladando una persona que había sido picada por una serpiente. Inmediatamente se despachó una ambulancia del SAME a los efectos que hiciera contacto con personal policial que estaba realizando el traslado desde el puerto Otamendi hasta Colectora de Ruta 9, lugar donde se hizo el trasbordo del paciente que, según versiones, habría recibido la picadura el miércoles a última hora de la tarde. Gauna fue derivado directamente al Hospital Regional "Virgen del Carmen" de Zarate, ya que este nosocomio atiende en nuestra zona los casos de picaduras tales como serpientes Yarará, arañas y alacranes, dado que cuenta con el suero antiofídico para el tratamiento necesario. Según trascendió, Gauna fue internado en terapia intensiva para observación y se encontraba estable.

Ejemplar de Yarará fotografiado en Canal Alem hace pocos días, similar al que atacó a Gauna.





La cámara del CIMOPU apostada en el ingreso a Otamendi captó el momento en que un amigo de Gauna lo ayuda a trasladarse desde el patrullero hasta la ambulancia del SAME.

