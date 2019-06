La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/jun/2019 Fútbol Femenino:

Marina González viajará a España a competir en el cuadrangular ISCUP Madrid







La campanense participará en el prestigioso certamen junto a un grupo de jugadoras argentinas representadas que buscan ´´mostrarse´´ para luego profesionalizarse en Europa. Criada en Otamendi, en una familia que respira fútbol, Marina González se está preparando para tratar de concretar un sueño: convertirse en jugadora profesional. Es que del 27 al 30 de junio participará de la ISCUP Madrid en España junto a otras futbolistas argentinas que aprovecharán la ocasión para mostrarse y buscar la posibilidad de llegar a algún club europeo. "Gondy" (26 años) es la menor de cinco hermanos: Mariano ("Tweety") y Marcelo ("Coco") jugaron en Primera en Villa Dálmine y Puerto Nuevo, entre otros equipos; Maximiliano hizo divisiones juveniles en el Violeta; y Marisa es la capitana y una de las mayores referentes del fútbol femenino de Puerto Nuevo. Actualmente, luego de pasar por Puerto Nuevo, Independiente y Villa San Carlos, Marina integra el plantel de Real Pilar, uno de los equipos más fuertes de la Primera B del Torneo Femenino de AFA. De hecho, "Las Reinas" ya están clasificadas para jugar el cuadrangular por el segundo acenso a la Primera A. González es mediocampista, pero su polifuncionalidad le ha permitido jugar en las tres líneas del campo con mucho éxito. Gracias a su talento y tenacidad, Marina firmó a principios de este año un contrato con la empresa Campos&Campos y fue elegida para viajar a Europa, más precisamente a la capital española, para participar del cuadrangular ISCUP Madrid. Será la segunda edición del prestigioso torneo y tanto la campanense como otras tres jugadoras mayores de AFA estarán aprovechando la ocasión para mostrar sus habilidades con la idea de conseguir un club donde poder jugar de forma profesional. El torneo, que se realizará en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, es para jugadoras nacidas entre los años 2000 y 2003, pero permite la participación de hasta cuatro jugadoras mayores de edad por equipo. Marina será una de ellas, junto a Carolina Almeida, volante central de Independiente; Gisele García, lateral izquierda de SATSAID; y Victoria Bedini, mediocampista de Excursionistas. Quien seleccionó a la campanense y a las demás jugadora s para el viaje fue el ex entrenador de Almirante Brown, Nicolás Guento, quien junto al ex-Boca Horacio Acosta acompañan a la Dra. Cristina Campos. Las chicas de Campos&Campos viajarán a Madrid el 25 de junio y esperan que sea ´´para no volver´´. De hecho, la futbolista campanense ya manifestó que su deseo es conseguir club en España y radicarse allí. Pero si eso no se da, volverá a intentarlo en agosto en Francia y a fin de año en Estados Unidos, país potencia mundial en fútbol femenino. Igualmente, si consigue el ascenso a Primera A con Real Pilar, González tendrá grandes chances de comenzar a recibir un sueldo de parte de AFA en el marco de la recientemente anunciada "profesionalización" del fútbol femenino en Argentina (la federación nacional se comprometió a abonar salarios de 15.000 pesos a ocho jugadoras de todos los equipos de la Primera A). Así, el sueño de Marina de vivir de lo que ama hacer quizás no esté tan lejos.



MARINA GONZÁLEZ FIRMÓ UN CONTRATO DE REPRESENTACIÓN CON CRISTINA CAMPOS, DE “CAMPOS&CAMPOS"





ACTUALMENTE, LA CAMPANENSE ES JUGADORA DE REAL PILAR



