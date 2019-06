Fue entre un Renault Clio y una moto Honda Tornado 250. El accidente del día entre un auto y una moto ocurrió en la esquina de la avenida Varela y calle Salmini. El hecho fue protagonizado por un Renault Clio color gris y una moto Honda Tornado 250. Según trascendió, la rueda delantera de la Tornado se incrustó en la puerta del conductor del Renault. Producto del violento choque, el motociclista debió ser trasladado por SAME hasta el Hospital Municipal San José. Si bien había sufrido varios golpes, su vida no corría peligro. Del operativo de emergencia participaron además efectivos del Comando Patrulla de zona 3 y Dirección de Tránsito municipal.

El motociclista sufrió politraumatismos y fue trasladado al hospital





La moto hundió la puerta del lado del conductor.

#Dato fuerte impacto. Una tornado 250 que circulaba por Av. Varela y un Renault Clio que cruzaba por Salmini. La rueda de la moto pegó de lleno en la puerta izquierda. El motociclista con golpes varios trasladado por SAME, Comando zona 3 y Dirección de Tránsito pic.twitter.com/3aulbo46Js — Daniel Trila (@dantrila) 6 de junio de 2019

Choque en avenida Varela y Salmini

