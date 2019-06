La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/jun/2019 El SAME asistió a una joven que dio a luz en su domicilio







El equipo médico llegó en menos de cuatro minutos a la vivienda luego de que vecinos dieran aviso de la emergencia a través de la aplicación Alerta Campana. Hace unos días, el equipo médico del SAME –dependiente de la Secretaría de Salud del Municipio- asistió días atrás a una mamá que acababa de parir dentro de su domicilio en el barrio San Cayetano. Según se informó, los profesionales se hicieron presentes en la vivienda de la familia cuatro minutos luego de que vecinos dieran aviso a través de la aplicación para celulares Alerta Campana que una mujer llamada Camila Alza estaba descompuesta por dar a luz. De inmediato, personal del SAME llegó al lugar y asistió a la mamá y al bebé Benjamín que ya había nacido. Allí, los médicos realizaron los controles pertinentes, para luego trasladarlos al Hospital Municipal San José. En menos de diez minutos de vida, el bebé recién nacido y su madre ya se encontraban hospitalizados, donde fueron atendidos y se certificaron del buen estado de salud de ambos. Tanto los flamantes padres como sus vecinos agradecieron el rápido accionar, el profesionalismo y la asistencia de la Mesa de Enlace y el SAME, que hicieron que el nacimiento de Benjamín sea totalmente exitoso. Desde la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio destacaron la importancia de descargar en los celulares la aplicación gratuita creada por el Municipio que, con tan solo presionar un botón se puede dar aviso a la policía, bomberos y SAME ante una emergencia o urgencia.



La mamá y su bebé fueron rápidamente asistidos por el equipo médico del SAME



