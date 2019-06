La Serpiente es adaptabilidad, la constancia, la voluntad, el esfuerzo. Es el instinto, la fuerza vital, energía sexual. Kin 225 Serpiente 4, guiada por el Dragón. El 4 es la forma en la que vamos a llevar la misión de estos 13 días a cabo, nos hace organizar pensamientos, emociones, sentimientos Ojo que el 4 es muy mental a la hora de tomar decisiones y la Serpiente fuera de eje se pone materialista, lo que hay que evitar que la mente material rija por sobre la conexión con nuestro espíritu que nos pide el VIENTO como propósito de esta Trecena. Esta energía roja, es muy transformadora, nos habla de un cambio de piel constante, de morir y renacer para estar más libres de equipaje para seguir adelante, para llegar livianitos a nuestro futuro cercano y no tan cercano. Para empezar a descargar la mochila que cargamos. Hoy trabajar el tema del autocontrol. Trascender lo material, después de haberlo obtenido. La Serpiente nos da la posibilidad de cambiar de piel hoy y asegurarnos así un lugar de sanación espiritual. Seguro que muchos de nosotros estaremos en la encrucijada estos días de elegir "O me cuido o me destruyo", o te cuidas o te destruyes, o nos cuidamos o nos destruimos. Nos cuidamos entonces?? Me parece buena opción, a ponerle pilas y salir de la boca de la serpiente para evitar la mordedura. Hoy podemos estar rápidos, ágiles, sexys, carismáticos, desenfrenados, encantadores y altamente vendedores. Esta energía es la mejor en ventas de todo el calendario. Vende y se sabe vender. Buen jueves y buenas ventas!! Nada de agresiones ni impulsividad, y apaguen el enrosque mental. Que nada nos impida sanar!! Abrazos al corazón!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Serpiente 4 - Energía del Viernes 07/06/2019 - Trecena del Viento

Por Alejandra Dip

